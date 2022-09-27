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示威不斷 俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

編譯洪毅／綜合26日電
源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(路透)
源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(路透)

侵鳥戰事不順的俄羅斯祭出「局部動員」 徵兵令後，國內亂象叢生，反抗徵兵的示威活動遍地開花，傳出有徵兵官員遭到不滿的民眾槍擊，出國的機票幾乎銷售一空，喬治亞、蒙古等國邊境排起長長的逃離車龍，讓部分學者認為，俄國已出現「革命前兆」。

英國廣播公司(BBC)報導，普亭的發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)26日表示，局部動員令確實有「出錯的地方」，因為部分地區有「違反地」執行動員令的情事，「這種情況正在減少，我們希望能夠加速解決此問題，確保不再出錯。」

俄羅斯總統普亭21日宣布局部動員，引發強烈抵制聲浪，徵兵站或是政府大樓遭到燃燒彈等強烈抗議變得愈發普遍；俄國獨立媒體指出，此類事件自21日以來至少有17起，而在2月24日入侵烏克蘭到本月21日前，此類事件只有37起。

源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近...
源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(路透)
一群俄羅斯民眾23日越過邊界，進入喬治亞共和國後，顯得高興。(美聯社)
一群俄羅斯民眾23日越過邊界，進入喬治亞共和國後，顯得高興。(美聯社)

其他小型的示威抗議更是遍地開花，從莫斯科、聖彼得堡，延伸到西南部、東北部的邊疆村莊；在喬治亞邊境附近、穆斯林占多數的馬哈奇卡拉(Mahachkala)，當地民眾指控克里姆林宮「不成比例地」將該國少數族裔送上戰場。

更甚者，在西伯利亞地區的烏斯季伊利姆斯克(Ust-llimsk)，一名徵兵官員遭到25歲的濟寧(Ruslan Zinin)槍擊，傷勢危殆；濟寧稱，他無法接受最好的朋友沒有任何戰鬥經驗，卻依然遭到徵兵。

但不論如何，部分動員令已經嚇壞不少俄羅斯平民，往周邊國家的機票一位難求，通往喬治亞、哈薩克及蒙古邊境則排起長長的車龍；衛星照片顯示，試圖從俄羅斯進入喬治亞的邊界車龍長達18公里。

克里姆林宮表示，目前尚未決定是否關閉邊境，不過俄羅斯聯邦安全局(FSB)的裝甲車已部署於喬治亞邊境，當地官員稱，這是「避免預備役在手續不全的情況下離境」；但是一名已在喬治亞的民眾表示：「沒有人知道下一個收到徵兵單的是誰」。

對於當前俄羅斯境內的局勢，政治學者、克里姆林宮前撰稿人賈里亞莫夫(Abbas Gallyamov)說，普亭正在「創造革命前兆」。

衛星圖像顯示，源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入蒙古共和國，大排車龍。報導...
衛星圖像顯示，源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入蒙古共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(美聯社)
衛星圖像顯示，源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入蒙古共和國，大排車龍。報導...
衛星圖像顯示，源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入蒙古共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(美聯社)

俄羅斯 邊境 普亭

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