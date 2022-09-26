中共「20大」倒數 公布2296黨代表、北京維安升級

在中共20大召開前，一名男子在江蘇一家書店翻閱習近平的新書。（歐新社）

中共20大 將於10月16日登場，25日公布選出2296名出席大會的中共黨代表名單，北京 已進入「20大時間」，維安升級並加碼防疫管控。目前，天安門廣場、長安街沿街正布置「喜迎20大」主題花壇，路上公安崗哨、便衣也有所增加。有公安告訴民眾，在9月30日、10月大會召開前等時間節點，核心區域預計將採取管控措施。

攸關中共最高權力組成的中共20大將選出新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會，隨後召開的20屆一中全會上，將選出新一屆中央政治局委員和政治局常委等領導層。

20大召開前，北京還將先後舉行「十一」慶祝活動、中共19屆七中全會等。因此，北京提升維安層級，已下令對進北京的郵件快遞「二次安檢」，加強維安工作。

同時，天安門附近的居民也反映，近日陸續有公安上門，對樓宇內居住人員查驗身分，有在外擺攤的業者為了「給大會讓路」，宣布暫停營業。前門地鐵站的個別出入口也封閉，相關安排似乎成為了北京每逢政治大會的日常。

中共20大將於10月16日舉行，遊客進入天安門廣場，除了既有的防疫要求，維安層級也提升。 （記者陳政錄／攝影）

比如，平日前往天安門廣場，除了因疫情因素，今年5月起進入天安門廣場需提前預約，從出地鐵站開始，圍欄、公安崗哨數量明顯增加，至少需經三個出示身分證件的關口，和通過人包安檢才能進入。身分查驗關口，幾乎遍布長安街。

為確保20大順利舉行，北京疫情防控也加碼，要求進返北京人員主動通報，七日內不聚餐、不聚會，及暫停跨省旅遊團。而為避免前段時間多所大學校內群聚感染情況重演，北京大學、清華大學等多所大專院校縮短十一假期，從七日縮至僅剩三日，轉至寒假再補足，鼓勵學生「在校園內休息調整」，不要返鄉。

所有北京公家機關和事業單位也已接到通知，要求人員十一假期間非必要不出北京，降低人員流動的疫情風險。

宣傳方面，為打造「喜迎20大」氛圍，天安門廣場及長安街已布置14組立體花壇。今年出版的「習近平談治國理政」第四卷，也放在北京各大官方書局最醒目位置。

新華社昨報導，中共20大代表的選舉工作已順利完成。各選舉單位分別召開中共黨代表大會或黨代表會議，選舉產生了2296名出席中共20大代表。當選代表具有廣泛代表性，包括黨員領導幹部和生產與工作第一線的黨員，有一定數量的女黨員、少數民族黨員等。代表資格還需經代表資格審查委員會確認。