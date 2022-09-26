我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

中共20大前謠言紛飛 習近平返國隱身 傳防疫隔離

編譯潘勛／綜合25日電
中國國家主席習近平。(美聯社)
中國國家主席習近平。(美聯社)

中國國家主席習近平自「上海合作組織」峰會返國後，一直未公開露面，網路熱傳謠言，指「發生政變，習已遭軟禁在家」；「印度時報」25日跳出來替中國人闢謠，認為習應該是遵守中國嚴格的防疫規定，居家隔離檢疫之中。

上合組織峰會在中亞國家烏茲別克舉行，習近平親赴參加，是自新冠疫情爆發以來，首度正式國外行程，但他連夜返國後，一直未公開現身；網路上開始揣測，說他已遭罷黜；執政的中國共產黨及國營媒體也沒人出面闢謠，他們的社媒帳號，在中共20大10月16日舉行前，運作一如往常；印度時報指出，在這次大會上，習儼然鐵定獲得第三屆任期，鞏固自己地位，成為毛澤東以來，中國最有權勢領袖。

印度時報表示，對中國發生的政變的說法，該報了解如下：

習近平離開烏茲別克撒馬爾罕(Samarkand)之後，傳說他遭軟禁的謠言便甚囂塵上；這些說法已被駁斥，認為習近平很可能是因中國嚴格的清零政策，按規定自國外返回中國後要進行隔離，因此自行隔離之中。

社媒上分享的報導指出，進出北京的國內外商業班機減少，另所有列車及巴士均已取消。然而北京首都國際機場官網顯示，有些航班是取消沒錯，但其他的仍按表起落，只稍微晚點。只是，中國的空運量尚未回返疫情前水準，可能因為如此，數據才顯示進出北京的航班較少。

過去一周中國發生的大事，只有兩名前部長被判死緩，四名官員被判無期徒刑，中共依然按習近平推動的路線，大力肅貪；被拔官員據說都屬反習人馬，可以顯示習對中共及中國的把持力未受影響。

習近平 北京 印度

上一則

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

下一則

習近平掌控制權邁向第三任期 但仍有挑戰

延伸閱讀

習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中

習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中
20大前 中台辦出書談習近平對台10大論述

20大前 中台辦出書談習近平對台10大論述
分析：中國加大武嚇 台灣已成國際議題 美壓力更大

分析：中國加大武嚇 台灣已成國際議題 美壓力更大
分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
美國總統拜登偕同夫人吉兒19日參加了已故英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，但兩人被安排坐在後方的第14排（紅圈），引來前總統川普上社群媒體發文嘲笑。（翻攝自MAILONINE）

川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情…他來也一樣

2022-09-20 03:25

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行