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習近平掌控制權邁向第三任期 但仍有挑戰

編譯中心／綜合報導
中共總書記習近平過去十年對兩岸關係的重要論述，預估將構成20大報告涉台部分的主要內容。（新華社）
中共總書記習近平過去十年對兩岸關係的重要論述，預估將構成20大報告涉台部分的主要內容。（新華社）

中共25日已選出第20次黨代表大會的所有代表，根據法新社的報導，這次大會將讓中共總書記習近平第三屆執掌政權，也使人們了解習近平對共產黨的控制程度。

據法新社的報導20大，指五年一次的會議是中共自1921年成立以來的第20次會議，也是對掌握中國實權的政治局常委的改組。這次大會是中國政治日曆上最重要的日子，將為這個世界上人口最多的國家和第二大經濟體在未來幾年的發展方向提供線索，中國正面臨許多政治和經濟問題。

法新社報導，20大也將使人們了解到習近平對黨的掌控程度。在2017年的上一次大會上，習近平將他的「思想」寫入黨的綱領文件。幾個月後，憲法被修改，取消了國家主席的兩屆任期限制。因此，習近平在理論上可以終身主持中華人民共和國的工作。

據法新社說，代表全中國各省和地區的黨代表將提名近200名代表進入黨的中央委員會，而中央委員會又將任命政治局的25名成員，包括其全能的常務委員會，這是中國真正的權力中心。這些投票其實就像走過場一樣，因為政治局及其常務委員會的組成似乎是事先決定的。

分析人士說，如果共產黨政權給人團結的感覺，那麼幕後的爭鬥則進展順利，不過總書記仍在努力鞏固自己權力。

根據幾年前的官方數據，自習近平在2012年底接任黨國首腦以來，在持續的大規模反腐運動中，已有超過150萬名官員受到懲罰。但長期以來，外界一直懷疑習近平是利用反腐運動來攻擊黨內部反對派。

大會開幕之時，中國正面臨著許多挑戰，包括增長急劇放緩和16到24歲年輕人的失業率急劇上升至近20%。報導說，中共主要合法性在於提高人口的購買力。

習近平竭力維護的新冠病毒疫情「清零」戰略也愈來愈受到公眾的質疑，尤其是商業界，他們對限制活動所帶來的威脅感到震驚。

在國際上，習近平的中國和美國這個強勁對手之間的爭論點已經成倍增加：貿易和技術、新疆維吾爾族的命運、香港的鎮壓以及圍繞台灣的緊張局勢。

習近平 中共 20大

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