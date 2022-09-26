吸毒者濫用動物肌肉鬆弛劑「賽拉嗪」 死亡案例激增

一名男子在費城肯辛頓街區的壁畫前逗留，此街區是全美最大的露天海洛因市場。愈多吸毒者改服用大型動物用的肌肉鬆弛劑「賽拉嗪」，已占費城濫用藥物致死案例的三分之一。（Getty Images）

公衛官員與醫師警告，愈來愈多吸毒者改服用大型動物用的肌肉 鬆弛劑「賽拉嗪」(xylazine)，此藥已占費城 濫用藥物致死案例的三分之一。

當局檢驗發現，海洛因、古柯鹼及其他麻醉劑中愈來愈常含有賽拉嗪的成分，導致該藥用量在全美增加；賽拉嗪加入芬太尼(fentanyl)的行列，成為當局致力減少的迷幻藥。

注射點潰瘡 嚴重須截肢

賽拉嗪本來是給馬等大型動物使用的肌肉鬆弛劑，如今卻橫行全美；賽拉嗪可延長海洛因引起的高潮效果，但會讓使用者昏迷數小時，注射點會潰瘡和嚴重傷口，最終遍及全身，部分傷者須截肢。

費城公衛統計資料顯示，賽拉嗪遭濫用以來，費城與此藥相關的骨頭疾病增加20%，軟組織相關病例增加5%；此公衛問題嚴重到，費城去年起招聘專門處置賽拉嗪衍生疾病與傷口的醫護人員。

費城被視為賽拉嗪危機的原爆點，此藥占費城2019年所有致命性類鴉片用藥過量死亡案例的三分之一，但因賽拉嗪不屬於類鴉片藥物，醫療院所恐難察覺用藥過量的受害者，或難以透過檢測發現問題，進而無法以一般的類鴉片用藥過量對策應對。

2015年在十個城市進行的「藥物與酒精依賴」研究顯示，賽拉嗪當年僅占所有濫用藥物致死案例的0.36%，如今此數據已增至6.7%。

賽拉嗪問題又以費城最嚴重，2010年到2015年，賽拉嗪占費城所有濫用藥物致死案例的2%，但2019年一年就增至31%。

問題遍全美 有如芬太尼

然而，賽拉嗪危機不僅出現在費城，麻州 類鴉片藥物政策研究政府組織「麻州藥物供應數據串流」(Massachusetts Drug Supply Data Stream)數據顯示，藥檢樣本中有28%驗出賽拉嗪，麻州西部的藥檢樣本則驗出75%的該藥物成分。

密西根的研究也發現，2019年至少200宗與賽拉嗪的死亡案例，康乃狄克州的賽拉嗪死亡病例占2020年所有濫用藥物致死案例至少10%，馬里蘭州2021年則為19%。

賽拉嗪的用量激增在公衛專家眼裡，看似與芬太尼濫用情況雷同；過去十年間，芬太尼從隱晦變得普遍且遭濫用；國家藥物濫用研究所(National Institute on Drug Abuse)數據顯示，芬太尼相關死亡案例從2010年的14.3%增至2017年的59%。