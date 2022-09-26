佛洛伊德案後「削警預算」 明尼亞波利斯犯罪大增

明州佛洛伊德廣場前，幾名年輕人看著壁畫；「削減警察預算」時隔兩年，明尼亞波利斯犯罪率大增。（路透）

明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)2020年5月爆發佛洛伊德 (George Floyd)命案，「削減警察預算 」(Defund the Police)運動因此風起雲湧；然而時隔兩年，再看明尼亞波利斯的社會治安，只發現犯罪率大增的結果，人民的生命財產安全並未更獲保障。

密蘇里大學犯罪學教授羅森菲德(Richard Rosenfeld)指出，明尼亞波利斯還算不上「全國治安最差」的城市，但與2019年相比，2021年的犯罪增長率卻高居全國之冠；據統計，明尼亞波利斯的搶劫案高居全美城市第四名，強姦犯罪全美第八名、重傷害也高居13名。

明尼亞波利斯居民威爾森(KG Wilson)說：「佛洛伊德被殺害後，我們這裡的人普遍認為『警察已全面撤離』，犯罪分子正在慶祝，甚至公開兜售毒品，並因此賺得盆滿缽滿。」

明尼亞波利斯市已有民眾對「削減警察預算」運動導致的結果感到不滿；2021年11月，左派發起公投，主張新的「以公共安全為導向」的「公共安全廳」全面取代警察機關，並刪除市自治規章中關於「警察最少人數」下限的規定；結果被過半的選民以56%的比例否決，特別是明尼亞波利斯市北部以非裔社群為主的地區，更有61%的公民反對全面裁撤警察。

當地牧師霍威爾(Richard Howell)說：「我認為不應全面刪除警察的預算，甚至裁撤整個警察機關，但警察的改革確實有必要。」

即便如此，明尼亞波利斯市警民之間的不信任已達頂峰，即便公投否決「趕走警察」，警方因人民敵視而士氣低落的狀況仍要一段時間的修補才可能恢復；當地媒體「KARE 11」甚至報導，明尼亞波利斯市的警察甚至有可能拒絕即時回應某些報案。

對此警方指出，由於許多人仍對警察抱有敵意，使警方在執行任務時必須放慢速度並提高警惕，不過最重要的因素仍是佛洛伊德案爆發後，大量員警士氣低落而申請退休或請辭；警察局代理局長阿米莉亞‧霍夫曼(Amelia Huffman)就說：「在警察執法方面，明尼亞波利斯市是全美關注的焦點，警察身上的壓力被放大了幾百甚至幾千倍。」