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俄勒岡吸毒除罪2年後 用藥過量死亡增2成

編譯洪毅／綜合25日電
一名女子走進俄勒岡一處藥物治療中心，俄州不到1%吸毒者能獲得積極的毒癮治療。（美聯之社）
一名女子走進俄勒岡一處藥物治療中心，俄州不到1%吸毒者能獲得積極的毒癮治療。（美聯之社）

俄勒岡州議會於2020年通過法案，將包括海洛因在內的高成癮性毒品除罪化；但是兩年的實施成果卻不甚理想：因吸毒過量而死的民眾遽增兩成；而在花費數億元納稅錢後，能夠獲得積極的成癮治療的吸毒者依然不到1%。

俄勒岡州於2020年11月通過「毒癮治療及康復法案」(Drug Addiction Treatment and Recovery Act)，其重點內容是讓吸食海洛因、古柯鹼、安非他命等成癮性高而惡名昭彰的毒品除罪化，將防制毒品的重點轉向成癮治療。

但是法案實施兩年以來，投入超過3億2000萬元的資金後的成果卻不盡理想：俄勒岡州依然在全國吸毒率上名列前茅，甚至還在惡化，法案實施的第二年間，超過1000人死於吸毒過量，較實施的首年增加近20%。

俄勒岡一處毒癮治療中心的工作人員協助吸毒者戒癮。（美聯社）
俄勒岡一處毒癮治療中心的工作人員協助吸毒者戒癮。（美聯社）

成癮治療的成果亦然：法案實施首年，約1萬6000名成癮者向當局尋求協助，只有0.85%的成癮者得到積極的戒斷治療，60%的成癮者得到「減少傷害」的服務，例如獲得安全的吸毒器具或毒品替代藥物，15%的成癮者得到住房協助，12%得到來自志願者的同儕支持。

事實上，根據俄勒岡州新法，遭到查獲的吸毒者將收到一張傳票，吸毒者應繳納上限為100元的罰款，或是透過傳票上的聯絡方式尋求協助以抵銷罰款；結果發出去的3000多張傳票中，絕大多數都是有去無回。

儘管已投入逾3億元的資金，但是在俄勒岡州議會的聽證會上，公衛人員表示，俄州超過一半的成癮治療項目因為缺乏資金或人力，以至於無法達成理想目標。

俄勒岡州衛生廳官員艾倫(Steve Allen)表示，法案的上路「有著崎嶇不平的開始」，但是管控毒品的路程本身就不容易，現在俄州正努力減少吸毒者，或是至少讓他們能以更安全的方式吸毒。

不過史丹福大學藥物成癮學者漢菲萊斯(Keith Humphreys)表示，只要吸毒者沒有壓力尋求治療，進而戒斷毒品，那吸毒成癮的人口，以及造成的內外部傷害，只會居高不下。

毒品 俄勒岡州 傳票

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