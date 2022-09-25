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反同婚、反墮胎、反移民… 梅洛尼極右政策 義左派憂心

編譯郭宣含／綜合24日電
高呼反同志、捍衛家庭價值的45歲義大利極右派政黨「義大利兄弟黨」黨魁梅洛尼可能在25日贏得大選，讓一些左派人士擔心。(路透)
高呼反同志、捍衛家庭價值的45歲義大利極右派政黨「義大利兄弟黨」黨魁梅洛尼可能在25日贏得大選，讓一些左派人士擔心。(路透)

義大利極右派政黨「義大利兄弟黨」(Brothers of Italy)可望贏得25日國會大選，民權維權分子擔心，高呼反同志、捍衛家庭價值的45歲黨魁梅洛尼(Giorgia Meloni)恐重挫墮胎權、同志結婚權等權利。

梅洛尼競選時，高呼「上帝、國家與家庭」的口號對抗「覺醒意識形態」(woke ideology)，若她領導的義大利兄弟黨如預期贏得國會大選，她將成為義大利首位女性總理。

梅洛尼6月在一場演說中疾呼：「支持自然家庭，反對LGBT同志遊說！支持性向認同，反對性別意識形態！支持生活文化，反對死亡深淵！」

高呼反同志、捍衛家庭價值的45歲義大利極右派政黨「義大利兄弟黨」黨魁梅洛尼可能在...
高呼反同志、捍衛家庭價值的45歲義大利極右派政黨「義大利兄弟黨」黨魁梅洛尼可能在25日贏得大選，讓一些左派人士擔心。(美聯社)

報導指出，目前已有一連串左派名人，包括Instagram網紅琪亞拉·法拉尼(Chiara Ferragni)，已就義大利兄弟黨、 其盟友義大利極右派領袖薩爾維尼(Matteo Salvini)的反移民極右派「聯盟黨」(League)，以及義大利前總理貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)的右翼義大利力量黨(Forza Italia)紛紛向粉絲示警。

范倫鐵諾(Valentino)創意總監皮喬利(Pierpaolo Piccioli)則是最新一例，他22日呼籲支持者，應捍衛大家從梵蒂岡陰影下贏回來的權利。

皮喬利表示：「要求新權利還不夠，我們得捍衛確保留下現有的權利。」

義大利兄弟黨一名資深成員9月抨擊幼童熱門卡通「粉紅豬小妹」(Peppa Pig)的內容，他稱一對女同志北極熊共同育兒的情節是「性別灌輸」，這段發言引發嘲笑與不安。

中間偏左「民主黨」(Democratic Party)表示，同志婚姻和同性領養是優先要務；民主黨黨魁雷塔(Enrico Letta)最近指出，對孩子而言，最重要的事情是「感覺被愛」，她反駁梅洛尼稱小孩需要「一個爸爸和一個媽媽」的言論。

左派也希望提供公民權給在義大利出生的移民後代，該議題目前受到熱議。

墮胎也是選舉出現分歧的議題，梅洛尼表示，她希望提供選擇給不確定是否要終止孕期的婦女，「我們不會觸碰墮胎法，我們希望她們明白有其他選擇。」

左翼前外交部長艾瑪・博尼諾(Emma Bonino)曾因推動義大利墮胎合法化而坐牢，她認為梅洛尼應會信守不將墮胎定罪的承諾，但可能推動法律讓婦女更難取得墮胎藥或找到醫生進行墮胎手術。

義大利將於25日舉行大選，圖為選民23日踴躍參加選舉造勢大會。(路透)
義大利將於25日舉行大選，圖為選民23日踴躍參加選舉造勢大會。(路透)

義大利將於25日舉行大選，圖為選民23日踴躍參加選舉造勢大會。(路透)
義大利將於25日舉行大選，圖為選民23日踴躍參加選舉造勢大會。(路透)

義大利 墮胎 同志

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