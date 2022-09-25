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樂見義大利首位女總理？ 婦女選民現分歧

記者顏伶如／綜合24日電
立場保守的梅洛尼可望成為義大利歷史上第一位女總理，但義大利婦女看法分歧，面臨「性別」與「議題」之間的抉擇。(Getty Images)
立場保守的梅洛尼可望成為義大利歷史上第一位女總理，但義大利婦女看法分歧，面臨「性別」與「議題」之間的抉擇。(Getty Images)

如果義大利出現史上第一位女總理，義大利婦女感受可能出現分歧，面臨「性別」與「議題」之間的抉擇。

義大利25日舉行國會選舉，根據選前民調，45歲的義大利兄弟黨(Brothers of Italy)黨魁梅洛尼(Giorgia Meloni)勝選希望大。勝選之後，梅洛尼可能與極右派盟友陣營共組聯合內閣。

梅洛尼推崇相夫教子的傳統婦女角色，讓某些民眾擔心她上台之後，可能導致婦女權益受到侵蝕，例如墮胎權恐遭限縮。

但是看在支持者眼裡，梅洛尼最大特色就是走保守主義路線，主打「上帝、家園與家庭」，而不是炒作性別。

義大利兄弟黨源於尊崇義大利獨裁統治者墨索里尼(Benito Mussolini)的新法西斯主義(neo-fascist)運動，墨索里尼曾經為生下多名兒女的婦人頒獎。2018年選舉當中，義大利兄弟黨得票率約4%，但根據多項民調，這次選舉得票率則上看25%。

84歲的羅馬居民莉西亞‧唐納提(Licia Donati)表示，倘若梅洛尼順利成為總理，雖然是女總理，但從婦女文化的角度來看，保守路線將如同回到過去。唐納提說，梅洛尼根本不曾為婦女權益而奮鬥過，「什麼都沒做過」。

疫情期間，義大利總理德拉吉(Mario Draghi)於2021年組成聯合政府，但梅洛尼是唯一選擇不參加的主要政黨黨魁。五星運動黨(5-Star Movement)拒絕參加國會的社福法案信任投票而引發政治危機，德拉吉的聯合政府今年7月垮台。

從事家暴婦女關懷運動的奧瑞亞‧加葛諾(Oria Gargano)說，無法認同義大利兄弟黨推動公布墮胎婦女姓名的政策，即使未獲當事人同意，姓名也照樣公布。加葛諾說，日前梅洛尼在推特分享一段婦女在街上遭人強暴的短片，只為了凸顯性侵犯是移民的事實。

梅洛尼談到搭船偷度進入義大利的男性移民時大多語帶譏諷，直指這些外籍人士只想坐領福利，根本不配取得難民身分。

義大利 民調 墮胎

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