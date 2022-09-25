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義國債難解 學者：梅洛尼若當選 財政恐更混沌

編譯洪毅／綜合24日電
義大利「兄弟黨」黨魁梅洛尼有望成為下一任義大利總理，但她就任後的義大利財政問題引人憂慮。圖為她日前前往一家市場拉票。(歐新社)
義大利「兄弟黨」黨魁梅洛尼有望成為下一任義大利總理，但她就任後的義大利財政問題引人憂慮。圖為她日前前往一家市場拉票。(歐新社)

義大利「兄弟黨」(Brothers of Italy)黨魁梅洛尼(Giorgia Meloni)有望在25日開票後成為下一任義大利總理，梅洛尼右翼立場與歐盟不時出現齟齬，不斷強調「主權自主」；但是不少學者也對梅洛尼就任後的義大利財政問題感到憂慮，甚或認為她將走上貝魯斯柯尼的後塵，無力管控國債問題而被迫辭職。

據報導，義大利的國債高達2兆7000億歐元(約2兆6200億美元)，相當於該國國內生產總值(GDP)的150%，在歐元區中僅次於希臘；儘管如此，梅洛尼等義大利右翼人士普遍反對歐盟為管控成員國而設下的債務上限，及年度預算案的舉債額應低於GDP的3%，國債則應控制在GDP的60%之內。

此外，將卸任的總理德拉吉曾與歐盟達成協議，以改革方案換取歐盟的新冠疫後復甦及俄羅斯入侵烏克蘭衝擊紓困的2000億歐元資金，而梅洛尼曾表態要與歐盟重談改革方案；諮詢機構Oxford Economics副主任妮可拉·諾比爾(Nicola Nobile)表示，雙方可能會出現「嚴重衝突」，因為義大利是復甦計畫的最大受益國。

對內，梅洛尼的執政聯盟既減稅又增加社福等支出的財政藍圖也讓不少學者膽戰心驚；義大利的預算監督組織推估，他們提出的減稅政策，將讓政府增加200億至580億元的成本；諾比爾則推估，如果他們的藍圖全部實施，義大利明年起的五年，平均每年舉債將達到GDP的6%，是「不可持續」的數字。

德國烏茲堡大學經濟學教授波芬格(Peter Bofinger)表示，如果梅洛尼的執政聯盟過於偏離歐盟的舉債限制，連最低限度的紀律都不願維持，那義大利的財政可能崩潰到連歐洲央行都無法出手相救。

梅洛尼表示，除非梅洛尼執政後走較溫和路線，例如她已撤回退出歐元區主張，不然可能將「遍地風險」；波芬格則說，規則可以有些「靈活性」，但如果完全不在乎紀律，那就是「政治自殺」；事實上，貝魯斯柯尼就是因為義大利債務飆升，而在2011年被迫辭職。

義大利「兄弟黨」黨魁梅洛尼有望成為下一任義大利總理，但她就任後的義大利財政問題引...
義大利「兄弟黨」黨魁梅洛尼有望成為下一任義大利總理，但她就任後的義大利財政問題引人憂慮。圖為羅馬的一個鐵路交通樞紐。(Getty Images)

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