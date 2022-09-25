歐洲最危險的女人? 義大利大選 極右派梅洛尼有望勝選

義大利25日舉行國會改選，極右派的義大利兄弟黨黨魁梅洛尼領導的執政聯盟預料將脫穎而出，取得組閣權。圖為她23日在造勢活動中。 (Getty Images)

義大利 25日舉行國會改選，極右派的義大利兄弟黨(Brothers of Italy)黨魁梅洛尼(Giorgia Meloni)領導的執政聯盟預料將脫穎而出，取得組閣權；若該執政聯盟成功整合，將是義大利二戰以來右翼色彩最鮮明的政府，與歐盟 的關係會如何發展備受關注。

未來首位女總理右翼立場鮮明

可能將成為義大利首位女性總理的梅洛尼右翼立場鮮明，提倡基督教傳統，將義大利的毒品、扒竊、性犯罪、黑手黨等問題歸咎於左翼，支持匈牙利及波蘭政府的「疑歐」立場等；梅洛尼也曾稱義大利應脫離歐元區，不過近期表態不會如此。

但是選舉結果並非絕對的，首先，義大利的民調在選前兩周就已封關，中間仍有變數；其次，同屬右翼聯盟的義大利力量黨(Forza Italia)黨魁、前總理貝魯斯柯尼公開同情侵略的俄羅斯，與矢言支持烏克蘭的梅洛尼有出現裂痕的可能性。

歐盟憂民粹主義陣線蔓延

一名歐盟官員向路透表示，現在「所有的目光都聚焦在羅馬」，因為繼瑞典右翼勝選之後，義大利可能會是下一個，那這場「民粹主義陣線」恐會蔓延到比利時、法國及德國，影響歐盟在經濟復甦及對抗通膨上的決策計畫。

「後法西斯主義」是義大利兄弟黨難以撕掉的標籤，是1990年代墨索里尼支持者成立的政黨泡沫化後殘留的遺緒，2018年大選時只拿到4%選票，如今聲勢大漲，卻也讓部分當地民眾當心，梅洛尼組閣將讓義大利「人權至少倒退50年」。

梅洛尼曾保證，義大利兄弟黨與墨索里尼的瓜葛已成往事，如今該黨效法的是英國保守黨，並稱關於「災難、人權倒退、退出歐元區」等說法為「無稽之談」。

馬克宏 也擔心她成為義總理

不過德國「明星周刊」(Stern)曾在封面上說，梅洛尼是「全歐洲最危險的女人」；消息人士則向路透表示，法國總統馬克宏「很擔心梅洛尼將成為下屆義大利總理」。

不過在義大利，部分民眾表示，當今許多問題是全球性的，沒有一蹴可幾的解決方案，「但有時候你必須做出改變」。

在華府，一名白宮官員則說，一些關於「天要塌下來了」的論述，「與我們的評估並不契合」。