俄國「假公投」真吞併？ 2014年克里米亞劇本重演

俄羅斯23日起在其占領的烏東和南部四區舉行加入俄國公投，烏政府和西方控非法。圖為馬立波一投票點。(美聯社)

由克里姆林宮主導、在俄軍占領的烏克蘭 地區展開的公投 23日起進行，令人回想到2014年在克里米亞上演的相同戲碼，接下來那些地方很快就會遭俄羅斯吞併；克里米亞公投受到國際譴責，指其無效，選票還沒投早就安排好結果。

克里米亞公投在2014年3月舉行，官方聲稱投票率逾八成，結果97%的票數支持脫離烏克蘭，加入俄羅斯聯邦；兩天之後，俄國 總統普亭就自稱有「再令人信服不過」的公投結果，與半島上莫斯科撐腰的地區新領袖簽署條約，正式讓克里米亞成為俄羅斯聯邦領土。

普亭用這次公投為理由威脅烏克蘭，假如基輔當局想動武收復克里米亞，那他準備發動全面戰爭。

克里米亞公投前幾周，沒配戴標識徽章的士兵奪取半島上的重要設施；烏克蘭稱他們為「小綠人」，後來查出是俄國特種部隊；史上受俄羅斯人壓迫的克里米亞韃靼族(Tatars)系出突厥，信仰伊斯蘭，與克里米亞半島淵源深厚，占當時半島人口的12%，大致杯葛公投，稱公投作弊。

公投票上並沒給選民留在基輔治下的選項；克里米亞人只能選擇變成俄國人，或者回歸1992年高度自治的地位，但嚴格來說是烏克蘭領土。

接下來幾周內，聯合國大會壓倒性通過決議案，聲稱那次公投無效，另外，雖然半島被非法兼併，但烏克蘭領土、疆界不變。

聯合國調查員在報告中指出，咸認為克里米亞公投有廣泛弊端，包括不實消息滿天飛，記者、反對分離的活躍人士，都遭騷擾及劫持，製造恐懼的氛圍，影響投票結果。

克里米亞遭兼併後幾個月，與俄國有關的部隊就蠻橫攫奪企業及房地產，價值估計在10億美元以上；俄國也開始徵召當地男子從軍；聯合國2019年報告估計，至少1萬8000人被徵兵入伍，數十人因逃避徵兵而遭起訴。