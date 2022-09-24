強暴、酷刑…俄在烏克蘭犯戰爭罪 聯合國提證據 4歲童也受害

聯合國調查小組報告指俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪，包括強暴、凌虐兒童等。圖為俄軍導彈擊中馬立波一幢公寓樓。(美聯社)

聯合國 任命的三人獨立法律專家小組23日發表長達11分鐘的聲明，指俄羅斯 軍隊在烏克蘭 戰爭犯下戰爭罪，包括強暴、酷刑、非法禁錮等，受害者的年齡從4歲到82歲不等。

這個小組今年4月成立，目的是調查對俄軍戰爭罪的指控，調查重點放在基輔、哈爾科夫(Kharkov)、蘇梅(Sumy)及切爾尼戈夫(Chernihiv)四個地區的27個城鎮及定居點。

小組主席莫斯(Erik Mose)是挪威法官、審理盧旺達種族滅絕的國際刑事法庭前庭長。他向日內瓦的聯合國人權理事會說，根據收集到的證據，得出的結論是，俄軍在烏克蘭犯了戰爭罪。

他對受調查之處發現大量處決事件感到震驚，指出這些殺戮的共同特點，包括「事先拘留、雙手反綁、頭部中彈和割喉」。小組目前仍在16個城鎮及定居點調查類似的死亡事件。

莫斯的聲明說，小組記錄了兒童被強暴、折磨和非法禁錮等令人髮指案件。兒童在爆炸性武器不分青紅皂白襲擊下死亡及受傷，被迫流離失所及與家人分離，深深影響了他們的幸福感和心理健康。

調查小組也訪問了150多名烏克蘭受害者及證人，實地視察了遭破壞的地點、墓地、拘留及酷刑場所。受害者們「一致表示受到虐待和酷刑」，部分人更聲稱遭轉移到俄羅斯的拘留中心，被關押了數周，一些受害者聲稱在拘留中心遭毆打、電擊和強迫裸體。

聲明說，俄羅斯「在居民區使用具有大面積效應的爆炸性武器，給平民帶來了巨大的傷害和痛楚」，一些攻擊是在不區分平民和戰鬥人員的情況下展開的，包括使用集束彈、多管火箭系統，以及空襲居民區。

除了俄軍的戰爭罪外，小組也記錄了兩起烏軍虐待俄軍戰俘的事件，同時指出，雖然這類虐待俘虜數量很少，但同樣要關注。

俄羅斯未出席人權理事會的聆訊或回應調查小組的聲明。