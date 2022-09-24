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布林肯會王毅：維持台海和平穩定至關重要

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯(左)與中國外長王毅在聯大會晤，談到台海和平穩定。(美聯社)
國務卿布林肯(左)與中國外長王毅在聯大會晤，談到台海和平穩定。(美聯社)

國務卿布林肯23日在紐約會晤中國國務委員兼外交部長王毅，他對王毅強調，美國遵循「一個中國」政策，致力於維護台灣海峽的和平穩定；美國副總統賀錦麗下周訪日韓，資深官員預告將會觸及台海和平穩定議題。

趁著聯合國大會開會期間，美中外長舉行場邊會晤。布林肯（Antony Blinken）在會中表示，維持台海和平穩定，對區域和全球安全與繁榮而言至關重要。

兩人會談也包含俄烏戰爭，國務院轉述，布林肯重申美國譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並預告若中國向侵略主權國家的俄國提供協助，將面臨後果。

布林肯和王毅討論到維持開放溝通管道，以及負責任管理美中關係的必要性，尤其是在情勢緊張時期；美國依然會在與中國利益一致之處保持合作空間。

此外，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將代表拜登總統出席日本前首相安倍晉三的國葬，拜登政府資深官員23日在一場背景簡報會主動預告，賀錦麗與日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅會晤時，都將討論到維持台海和平穩定、促進自由開放印太的重要性等一系列重要區域及全球議題。

資深官員表示，台海議題最近成為焦點，美國已清楚表達對中國在台灣周圍的作為的關切；美國的立場很明確，其中一個面向正是與盟友夥伴共同合作的重要性，很清楚地，日本和南韓在此議題上利害攸關。

「我認為我們和夥伴是高度一致的。」資深官員表示，賀錦麗將和日韓領導人討論最新情勢發展。

資深官員也說，美國有著「一個中國」政策，且美國反對片面改變現狀；對美國來說，和盟友夥伴在這項議題上保持一致是重要的。

根據規畫，賀錦麗26日抵達東京，與岸田文雄舉行雙邊會談，並在晚間參加由岸田文雄作東的晚宴，資深官員表示，這些安排凸顯美日關係親密無間。

賀錦麗將在27日和同樣來參加葬禮的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），以及南韓總理韓惪洙分別舉行會談，討論印太事務；接著賀錦麗會率領代表團參加安倍國葬，讚揚安倍的貢獻成就並表達哀悼。

賀錦麗會於28日在東京邀集日本半導體業者，討論拜登剛剛簽署的晶片法案，這部法案除了強調美國製造，還將投資供應鏈韌件（固件）與研發，美國和盟友夥伴將共同受惠；賀錦麗還規畫到日本橫須賀海軍基地，登上美國海軍神盾級驅逐艦霍華德號（USS Howard，DDG-83），聽取指揮官簡報。

賀錦麗預計29日訪南韓首爾，與尹錫悅舉行雙邊會談，討論美韓同盟與北韓威脅，討論台海和平穩定重要性，以及討論美韓經濟與科技夥伴關係等一系列區域和全球議題。

賀錦麗 日本 布林肯

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