台高官：就算北京封鎖 台灣絕不投降、也不談判

台北國安官員指出，中方封鎖台灣是戰爭行為，但台灣絕不投降。圖為馬祖南竿島海域的台灣海巡船。(路透)

台灣高階安全官員23日表示，中國封鎖台灣或奪取外島，即視為戰爭行為，台灣絕不會投降。

路透報導，這位高階官員用「非比尋常」強烈且直接的語言，解釋蔡英文政府對中共武力逼嚇台灣的立場。蔡政府一再強調要和平，一旦受到攻擊必起而自衛，但「攻擊」到何程度又如何回應，則語焉不詳。

這位不具名的官員告訴路透，美國眾院 議長裴洛西訪台後，中國大規模軍演的過程，說明了兩岸關係一旦走到最壞情況，可能發生什麼，台灣自應防備。

「封鎖即是戰爭行為，占領外島即是戰爭行為，」他說，不過台北目前認為，北京 不可能採取其中任一行動。

「奪島的唯一目的，是逼我們談判或投降，可是我們不會投降，也不會談判。」

許多軍事戰略家，甚至連台灣的國防部，都認為中國可能攻佔鄰近中國的金門或馬祖；這位高官說，「那就是軍事行動了，毫無模稜的(解釋)空間。」

路透請北京台辦對這位官員的說法表示意見，台辦未立即答覆。

官員又說，台北不排除北京明年在台灣附近大規模軍演的可能性，因為明年將是2024年總統選舉的動員暖身年。

他說，這也是目前「我們所擔心的」，中國可能的行動包括在台灣四周發動「灰色地帶」戰術攻勢，例如用民兵船包圍台灣，或發動網路攻擊。

美國船艦大約每月都會通過台灣海峽一次，他說其他國家也該讓中國明白，國際社會不會坐視中國對台灣發動攻擊。

他說，「建立嚇阻力量很重要，不僅美國，歐洲國家和日本也應加入嚇阻中國的陣營。」

他也表示，全球最先進的晶片 ，絕大多數在台灣生產，因此，保障台海和平穩定對全世界都有利，「台灣海峽局勢緊張，晶片供應就緊張」。