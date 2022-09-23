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川普「總統可隨意解密說」 共和黨議員多搖頭

編譯徐薏茹、柯立偉／綜合報導
川普多次他已解密海湖莊園的文件，並稱帶出白宮就是解密。（路透）
川普多次他已解密海湖莊園的文件，並稱帶出白宮就是解密。（路透）

多位共和黨參議員22日上有線電視新聞網(CNN)接受採訪時，對於前總統川普聲稱可以隨意解密機密文件的說法表示不贊同，指出有解密機密文件的程序。

本次採訪中，幾位參議員打臉川普稱一切都妥善處理的說法，他們的發言與多位迴避此問題或積極為川普辯護的共和黨人形成對比。

參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)則在CNN表示有解密機密文件的程序，「而且我認為應該堅持與遵守程序，我認為這應該適用於任何取得或處理機密訊息的人。」

共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)是參院司法委員會成員，他也在CNN採訪中表示總統解密文件必須遵守程序，「我認為有一個正式的程序需要通過，需要經過該程序並留下紀錄。」

南達科他州共和黨籍聯邦參議員、軍事委員會委員朗茲(Mike Rounds)稱處理機密文件是「極為嚴重的議題」，他強調：「我們非常鄭重對待，如果(機密文件)沒有適當儲存，如果資訊外洩，可能會有人受傷、死亡。」

另方面，國會山莊報(The Hill)報導，政治新聞網站POLITICO公布的最新民調顯示，若前總統川普投入2024年共和黨總統初選，他所獲得的支持度比上個月降了5%，不過仍是共和黨最支持的人選，支持率高達52%。

POLITICO的民調指出，共和黨選民有52%支持川普爭取2024年共和黨候選人資格，比上個月聯邦調查局(FBI)搜索他位於佛州的寓所海湖山莊(Mar-a-Lago)前的57%低5%；排名第二的是獲得19%支持率的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，接下來則是前副總統潘斯(Mike Pence)的8%。

若把川普的支持率放到整體登記選民中觀察，45%的受訪者支持他再度競選，反對他的人達52%。

然而，今日美國報(USA Today)與蘇福克大學(Suffolk University)合作的另一份民調把選戰焦點擺在佛州，佛州共和黨對德桑提斯競選總統的支持度要比對川普高出不少；1月時川普在佛州仍以47%比40%的優勢勝過德桑提斯，但如今德桑提斯在佛州的支持度以48%：40%反超川普。

共和黨 川普 佛州

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