我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

川普嗆「文件離開白宮 就解密了」 總統想解密就解密

編譯郭宣含／綜合22日電
FBI搜查川普海湖莊園機密文件，川普反稱「只要總統腦子想，就能解密文件」。（美聯社）
FBI搜查川普海湖莊園機密文件，川普反稱「只要總統腦子想，就能解密文件」。（美聯社）

華盛頓時報(WT)報導，前總統川普接受福斯新聞網訪問表示，他將文件送到佛羅里達州住家海湖莊園(Mar-a-Lago)是因為這些文件已自動解密，並稱「只要總統腦子想，就能解密文件」，因為就他所知並無解密程序。

福斯新聞網節目21日晚間播出，主播漢尼提(Sean Hannity)詢問川普解密文件的過程時，川普回應：「就我的理解，並無這道程序。」

「如果你是美國總統，只要你說解密就能解密，甚至是想到也行。」川普堅稱：「未必要有一道程序，也可以跑程序但未必要如此，你是總統就能做決定，所以你把文件送到海湖莊園或任何地方，文件就能解密。我解密一切文件。」

不過川普的律師並未在法庭聲稱此說法。

川普在後續訪談中表示：「文件離開白宮時，就解密了。」

川普受訪時對聯邦調查局(FBI)8月突襲海湖莊園做出諸多臆測，例如他暗示探員可能放入他物或汙染檔案，試圖嫁禍於他。

川普表示：「探員丟任何東西進那些檔案內嗎？還是他們事後才這麼做？種種環節都沒人監督他們。」

漢尼提因此詢問川普，攝影機是否錄下探員的舉動，川普回應沒有記錄畫面，因為這一切在一間安全房間進行。

川普還指控國家檔案局和記錄管理局(NARA)是激進左派團體，並稱NARA從事掩蓋工作，「你們把文件送到那後，我想世人可能不會再見到其中大量文件。」

除此之外，川普還猜測，8月FBI的突襲行動可能是為了掩蓋先前醜聞，或甚至是為了查出前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)消失的電郵。

川普說：「FBI的所作所為，以及FBI前來和突襲海湖莊園的嚴重性，讓人有諸多臆測。他們要尋找柯林頓被刪掉但放在他處的電郵嗎？」

漢尼提感到訝異並問川普為何有這些電郵，川普回應：「他們可能以為東西在海湖莊園。」隨後川普又繼續猜測FBI突襲他家的真正原因，「有人說是柯林頓事件、俄羅斯議題或要監督川普的競選活動。」

川普 FBI 柯林頓

上一則

周五聯合國大會 布林肯將和中國外長王毅會面

下一則

麥克風未關 尹錫悅罵美國議員白癡 南韓反對派議員批污辱國家門面

延伸閱讀

「我解密一切文件」 川普：只要總統想 就能解密

「我解密一切文件」 川普：只要總統想 就能解密
川普：FBI搜索海湖莊園時 帶走我的遺囑

川普：FBI搜索海湖莊園時 帶走我的遺囑
最新申報資料：川普百萬律師費由支持者捐款埋單

最新申報資料：川普百萬律師費由支持者捐款埋單
不讓國會暴亂重演 眾院通過「總統選舉改革法案」

不讓國會暴亂重演 眾院通過「總統選舉改革法案」

熱門新聞

新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
中共二十大議程之一為修改「中國共產黨章程」，據港媒報導，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」將被寫入。圖為人民大會堂。 (香港中通社)

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

2022-09-15 16:12
中國國家副主席王岐山（中）12日在英國駐北京大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世。美聯社

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

2022-09-16 09:15
英國女王的國葬，誰沒有被邀請？圖為女王的靈柩停在國會大廈西敏宮內的西敏廳，供大眾瞻仰致哀。(美聯社)

快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

2022-09-16 16:28
美國國防大學發布的一分新報告，發現缺乏交叉訓練為中共人民解放軍內部的可能致命傷。這一點已經削弱了在烏克蘭作戰的俄羅斯武裝部隊將領，且可能妨礙他們發動類似戰爭的能力。資料照片。（歐新社）

美方發布新報告 稱解放軍與俄軍共有一個「潛在弱點」

2022-09-16 08:40

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周