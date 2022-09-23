川普嗆「文件離開白宮 就解密了」 總統想解密就解密

FBI搜查川普海湖莊園機密文件，川普反稱「只要總統腦子想，就能解密文件」。（美聯社）

華盛頓時報(WT)報導，前總統川普 接受福斯新聞網訪問表示，他將文件送到佛羅里達州住家海湖莊園(Mar-a-Lago)是因為這些文件已自動解密，並稱「只要總統腦子想，就能解密文件」，因為就他所知並無解密程序。

福斯新聞網節目21日晚間播出，主播漢尼提(Sean Hannity)詢問川普解密文件的過程時，川普回應：「就我的理解，並無這道程序。」

「如果你是美國總統，只要你說解密就能解密，甚至是想到也行。」川普堅稱：「未必要有一道程序，也可以跑程序但未必要如此，你是總統就能做決定，所以你把文件送到海湖莊園或任何地方，文件就能解密。我解密一切文件。」

不過川普的律師並未在法庭聲稱此說法。

川普在後續訪談中表示：「文件離開白宮時，就解密了。」

川普受訪時對聯邦調查局(FBI )8月突襲海湖莊園做出諸多臆測，例如他暗示探員可能放入他物或汙染檔案，試圖嫁禍於他。

川普表示：「探員丟任何東西進那些檔案內嗎？還是他們事後才這麼做？種種環節都沒人監督他們。」

漢尼提因此詢問川普，攝影機是否錄下探員的舉動，川普回應沒有記錄畫面，因為這一切在一間安全房間進行。

川普還指控國家檔案局和記錄管理局(NARA)是激進左派團體，並稱NARA從事掩蓋工作，「你們把文件送到那後，我想世人可能不會再見到其中大量文件。」

除此之外，川普還猜測，8月FBI的突襲行動可能是為了掩蓋先前醜聞，或甚至是為了查出前國務卿喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)消失的電郵。

川普說：「FBI的所作所為，以及FBI前來和突襲海湖莊園的嚴重性，讓人有諸多臆測。他們要尋找柯林頓被刪掉但放在他處的電郵嗎？」

漢尼提感到訝異並問川普為何有這些電郵，川普回應：「他們可能以為東西在海湖莊園。」隨後川普又繼續猜測FBI突襲他家的真正原因，「有人說是柯林頓事件、俄羅斯議題或要監督川普的競選活動。」