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海湖莊園文件無解密證據可續查 川普：可能是FBI搜查時偷塞進去

編譯孫梁／綜合22日電
FBI搜查川普海湖莊園機密文件，司法部獲允可續調查。（歐新社）
FBI搜查川普海湖莊園機密文件，司法部獲允可續調查。（歐新社）

在聯邦第11巡迴上訴法院21日裁定，沒有證據顯示前總統川普將帶到海湖莊園的機密文件已經解密，並允許司法部恢復審查後，「特別主事官」迪爾里(Raymond Dearie)22日表示，川普的律師團隊如果對聯邦調查局(FBI)搜出的文件有任何異議，必須在30日前提出，並要求川普的律師和司法部在10月21日前提交有爭議文件的清單。

川普近來多次表示，他已經解密了海湖莊園的文件。川普還說，部分機密文件可能是FBI人員在搜查期間偷偷塞進去的。

特別主事官迪爾里要求川普的律師提供解密的證據，但屢遭拒絕，迪爾里對川普的律師說：「你們不能魚和熊掌兼得。」

上訴法院的三名法官一致裁定，川普的律師聲稱川普在任期間可能解密了機密文件，但沒有證據顯示任何文件都被解密，因此無法為川普的解密論辯護。三人認為川普的解密論是轉移焦點，表示即使解密文件也不能從政府文件變成個人資產，不是據為己有的理由。

審議庭當中的兩位法官葛蘭特(Britt Grant)、布拉許爾(Andrew Brasher)是在川普任命之下進入聯邦第11巡迴上訴法院。另一位法官羅森巴姆(Robin Rosenbaum)則是獲得前總統歐巴馬任命。

司法部前律師、肯塔基大學法學院教授蕭布(Jonathan David Shaub)說：「川普的律師只說文件解密了，但沒有證據，如今法院要求出示證據。」

上訴法院的裁決對司法部有利，准許司法部的調查人員恢復審查標明為機密的100份文件、恢復就機密文件對證人進行問話、繼續對川普處理機密文件的方式進行刑事調查，以確定機密文件如果洩露對國家安全可能造成的危害。檢方認為，搜出的機密文件很敏感，連部分調查人員都需要更嚴格的安全許可才能翻閱。

特別主事官迪爾里表示，他請求退休法官奧倫斯坦(James Orenstein)協助他審查海湖莊園的文件，因為奧倫斯坦處理複雜案件的經驗豐富。曾經擔任過特別主事官的史丹福大學法學院刑事法教授史克蘭斯基(David Sklansky)認為，迪爾里徵召奧倫斯基的行動表明他準備加速審查，「如果川普及其律師團隊希望特別主事官的審查會無果而終，他們肯定會大失所望。」

川普 司法部 FBI

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