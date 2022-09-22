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油價連跌99天後回升 分析師：續漲可能大於下跌

編譯孫梁／綜合21日電
油價連續99天下跌，為2015年以來的最長跌勢。圖為麻州一駕車人在加油。(美聯社)
油價連續99天下跌，為2015年以來的最長跌勢。圖為麻州一駕車人在加油。(美聯社)

油價格在連續99天下降後，21日出現微幅升高，全國平均油價為3.68元一加侖，上漲近一分錢；汽油價格止跌回升是暫時現象還是長期趨勢，對消費者和拜登總統都很重要。

油價連續99天下跌，為2015年以來的最長跌勢，給人帶來通膨降溫的希望，儘管仍高於一年前的3.19元，卻遠低於6月中旬平均一加侖5.02元的創紀錄水平。

汽油價格基本反映全球原油價格的趨勢，由於拜登政府為緩解油價而連續六個月釋放戰略儲備油，以及人們對全球經濟衰退可能導致能源需求減少的擔憂，原油價格6月中旬以來開始走低。

許多能源分析師認為，今後數月的汽油價格走勢上爬的可能大於下跌，但對未來的預測因受許多因素的影響而具有不確定性，包括經濟展望、俄烏戰爭以及對海灣煉油廠構成威脅的颶風。

石油價格信息服務中心的克羅扎(Tom Kloza)預計，汽油價格在年底前會出現波動起伏，出於對投資人和期貨公司的行為以及對燃料不足的擔憂，汽油價格明年將會連續上漲。

油價上漲後，部分企業如航空公司可將高成本轉嫁到消費者頭上，但其他企業不能。每年從賓州農場運送1000萬磅牛奶的米切爾牛奶運輸公司說，他們是為農民運輸，農民很辛苦，不能漲運費。公司的七輛卡車每月汽油費2萬元，夏天以來油價下跌，但緩解有限，而且其他東西都漲價，卡車每個部件的價格都漲了一倍。

全國6月的平均每加侖汽油價格超過五元，加州更是六元以上，給家庭帶來痛苦，也使拜登政府感到頭疼。如今距期中選舉不到兩個月，很難知道汽油價格近來下跌會為拜登總統和民主黨人加分，還是選民會因油價仍高於去年的水平而不滿。

油價 拜登 牛奶

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