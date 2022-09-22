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基準利率再上調3碼 Fed誓言續升息 終端利率上看4.6%

記者張大仁／綜合報導
聯準會主席鮑爾重申抑制通膨是Fed最主要工作。（路透）
聯準會主席鮑爾重申抑制通膨是Fed最主要工作。（路透）

聯準會(Fed)21日將基準利率再上調3碼，並表示將可能再調升，使利率繼續遠高於當前水平。

為了降低1980年代初以來最高的通膨率，聯準會(Fed)21日再將基準利率上調三碼，即調升0.75個百分點；這是Fed連續第三次升息三碼，且將繼續調升，預計今年剩餘的兩次會議上至少升息五碼。

Fed將其聯邦基金利率調升至3%-3.25%，為2008年初以來的最高水平；聯準會主席鮑爾在記者會上指出，「聯邦公開市場委員會(FOMC)決心將通膨率降至2%，我們將堅持下去，直到目標達成」。

自1990年開始使用隔夜基金利率作為其主要政策工具以來，Fed從3月接近零的利率開始升息。唯一可供比較的歷史是1994年，當時Fed總共升息九碼，但在次年7月開始降息。

Fed官員表示會繼續升息，直到資金水平在2023年達到4.6%的「終端利率」；這意味著明年還會升息一碼，但不會降息。

FOMC成員表示，預計升息會產生影響。基金利率表面上代表銀行對隔夜貸款相互收取的利率，但它影響許多消費者變動利率債務工具，例如房屋淨值貸款、信用卡和汽車融資。

在對利率和經濟數據的估計的更新中，官員們一致認為明年失業率將從目前的3.7%升至4.4%。這種規模的增幅往往伴隨著衰退。

與此同時，Fed預計2022年GDP成長將放緩至0.2%，隨後幾年長期成長率將小幅上升至僅1.8%。修訂後的預測比6月的1.7%預測大幅下修。

鮑爾承認經濟衰退是可能的，特別是如果Fed必須繼續積極收緊政策，「沒有人知道這個過程是否會導致經濟衰退，或衰退會有多嚴重。」

升息還伴隨著預期今年整體通膨率將降至5.4%，這是由Fed偏好的個人消費支出物價指數(PCE)推算。經濟預測摘要顯示，到2025年通膨率才會回落至Fed 2%的目標。

預計今年不包括食品和能源的核心通膨率將降至4.5%，與目前的4.6%水平變化不大，最終到2025年降至2.1%。PCE讀數一直遠低於消費者物價指數。

聯準會(Fed)21日宣布再加息三碼以進一步控制通貨膨脹的影響。圖為華爾街。(美...
聯準會(Fed)21日宣布再加息三碼以進一步控制通貨膨脹的影響。圖為華爾街。(美聯社)

利率 升息 聯準會

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