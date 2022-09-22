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海平面上升 侵蝕崖邊…百萬海景豪宅恐成夢魘

編譯洪毅／綜合21日電
由於氣候變遷加速海面侵蝕，加州海岸的不少海景房因地基坍塌已不適合居住，「夢想屋」變成一大夢魘。(美聯社)
由於氣候變遷加速海面侵蝕，加州海岸的不少海景房因地基坍塌已不適合居住，「夢想屋」變成一大夢魘。(美聯社)

擁有加州海岸邊一棟遮風避雨的房屋，是許多富商巨賈、影藝名人及小康之家的理想；但由於氣候變遷加速海面侵蝕；學者表示，加州海岸將愈發不適合居住，好不容易攢下百萬元買下的「夢想屋」，恐怕「注定」將變成一大夢魘。

今日美國報(USA Today)報導，洛杉磯加州大學研究報告指出，由於氣候變遷，海平面上升，未來數十年內，加州最具標誌性的海岸地區將不再適合居住，直接受影響的是住在那裡的數萬人及總值數十億元的房產。

加州海岸的房產價格仍在上漲，演員安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)位於馬里布(Malibu)迪梅岬(Point Dume)峭壁邊的豪宅，2020年時以1050萬元售出，比他2001年買入時上漲670萬元。

但是危機已經出現，2010年4月凌晨4時，住在柏斯菲卡(Pacifica)的強生(Tyree Johnson)在睡夢中被一聲巨響驚醒，原來是他住了15年的崖邊之家，因為懸崖受到侵蝕而致部分地方傾頹，不久後政府要求強生舉家遷住他方。

部分學者示警，住在海岸邊看著潮起潮落，或是欣賞黃昏日出，如今已是「不可持續」之風雅，強生的命運將是整個加州、甚至全國岸邊社區的縮影，包括邁阿密及新澤西州的大西洋城(Atlantic City)、德州的加爾維斯頓(Galveston)等。

聖塔芭芭拉加州大學海洋及沿岸政策中心主任萊斯特(Charles Lester)表示，如柏斯菲卡或是刁馬(Del Mar)等最高風險地區，「慢慢地將社區往內陸遷移，已是不可避免且別無他法的選擇」。

聖地牙哥房地產經紀人協會(Greater San Diego Association of Realtors)成員卡拉·法利(Carla Farley)就說，畢竟「海岸就是加州的賣點」，是大家日常生活的一部分。

由於氣候變遷加速海面侵蝕，加州海岸的不少海景房因地基坍塌已不適合居住，「夢想屋」...
由於氣候變遷加速海面侵蝕，加州海岸的不少海景房因地基坍塌已不適合居住，「夢想屋」變成一大夢魘。(截圖自ABC News電視畫面)

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