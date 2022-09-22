拜登：降通膨法案 可助降低全球乾淨能源發展成本

拜登 總統21日在聯合國大會上宣揚他的氣候政策，他說「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)對氣候的投資可望降低全球乾淨能源發展成本，他也呼籲各國合作扭轉氣候災難；與此同時，參院 21日通過1987年蒙特婁議定書「基加利修正案」(Kigali Amendment)，逐步降低生產和使用氢氟碳化物(HFCs)，進一步對抗氣候變遷 。

拜登向全球領袖分享美國最近通過的「降低通膨法案」，其中投資3690億元在氣候與再生能源計畫，「我們的投資有助壓低全球發展乾淨能源技術的成本，不只是美國」。

「該法案來得正是時候，其將改變全球大局，我們所剩時間不多。」拜登說道：「我們都明白，我們早已身處氣候危機。」

拜登談到巴基斯坦洪水致災和非洲之角(Horn of Africa)乾旱，「家人無法抉擇要餵哪個孩子，擔心他們能否撐下去」；拜登說：「這就是人類為氣候變遷付出的代價，未來只增不減。」

拜登呼籲全球領袖應和競爭國家等各國合作，才能解決氣候變遷等全球問題；他說氣候外交(climate diplomacy)並非獨厚美國或任何其他國家，置之不理將傷害整個世界。

拜登21日未出席聯合國氣候行動圓桌會議。國務卿布林肯(Antony Blinken)和美國氣候特使柯瑞(John Kerry)21日參加該氣候會談，一名聯邦官員並駁斥拜登缺席就是缺乏對抗氣候變遷的承諾之說。

參院21日也大動作力挺對抗氣候變遷，參院以69比27票批准國際條約「基加利修正案」，該案獲中國、印度和俄羅斯等逾130個國家正式簽署；該條約強迫美國與其他參與國限用氢氟碳化物，這是一種常用於冰箱和冷氣的溫室氣體，也是比二氧化碳更可怕的全球暖化殺手。

拜登稱參院表決是兩黨歷史性勝利，可望造福美國勞工與企業，使美國邁向乾淨能源市場與繼續對抗氣候變遷。