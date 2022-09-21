VCU兄弟會灌酒新生致死案 6霸凌者要與死者父一起演講

維吉尼亞聯邦大學19歲的學生歐克斯去年因兄弟會派對，酒精中毒死亡。（取自歐克斯基金會）

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University，VCU)一名19歲的學生歐克斯(Adam Oakes)去年2月27日被發現酒精中毒死在兄弟會 派對的事件，再度引發全國對校園兄弟會與姊妹會霸凌 行為的關注；該校同意賠償99萬5000元給歐克斯的家人。

校方表示除賠償外，還將對學校的兄弟會和姊妹會進行改革，包括兩會舉辦活動需要的酒類必須由第三方提供、進行更多的防霸凌培訓，並將2月27日作為「歐克斯紀念日」和學校的「反霸凌日」，校方將在校園為歐克斯蓋一座紀念碑。

警方去年9月逮捕了與歐克斯之死有關的11個兄弟會成員，其中六人或被定罪或是認罪，其他五人的控罪被撤銷。

作為認罪協議的一部分，被定罪的六人將到全國各地學校進行巡迴演講，講述他們那天晚上的霸凌是如何影響了自己與其他人的一生。歐克斯的父親也將與他們一道演講，他是講述兒子酒精中毒而死也影響了自己的人生。

歐克斯的父親說，再多的錢也無法讓兒子重新復活，「無論我們禱告多少次，兒子都回不來了。但重要的是維州 聯邦大學開始改革了，以防兒子的悲劇在未來重演。」他表示家人不準備控告學校。

校園兄弟會的活動近年來受到嚴格檢視，兄弟會發生的許多霸凌事件引起反霸凌組織和受害人家屬的批評，認為兄弟會和姊妹會的文化氛圍危險，活動基本是在內部秘密舉行，不對外公開。

維吉尼亞聯邦大學因兄弟會「灌酒」致一新生死亡，除了賠償99萬5000元，被定罪的六人將到全國各地學校巡迴演講，講述霸凌影響自己與其他人的一生。（Getty Images）

歐克斯是在參加Delta Chi兄弟會的一次校園外活動期間，有人給了他一瓶傑克丹尼爾(Jack Daniel)威士忌，要他全部喝完。

維州聯邦大學去年聘請Dyad策略顧問公司對兄弟會的文化進行評估，校方認為兄弟會的存在不符合校園文化，決定將Delta Chi兄弟會永遠逐出校園。儘管Dyad顧問公司表示，與其他校園的兄弟會相比，維州聯邦大學的兄弟會並不太過分，但學校對解決兄弟會的酗酒與霸凌問題仍然感到頭疼。