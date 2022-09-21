德桑提斯「送無證客」搶走聲量 川普吃醋：我先想到的
佛州共和黨籍州長德桑提斯把中南美洲的無證客用專機送到麻州引發政治波瀾，就連前總統川普都不高興了；不過，川普不滿的並非將無證客當作政治棋子的道德評斷，而是他認為德桑提斯搶走他的新聞焦點。
川普近期私下對親信抱怨，德桑提斯用私人飛機將大批無證移民送往麻州富人區瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)的作法讓他慍怒，自詡為「打擊無證移民司令」(undocumented-immigrant-basher-in-chief)的川普認為德桑提斯搶了他的鎂光燈。
滾石雜誌(Rolling Stone)引述兩位消息人士說法報導，川普私下對親信埋怨，德桑提斯試圖奪走聚焦川普的國內新聞輪播；川普抱怨共和黨保守派人士近期盛讚德桑提斯的移民政策，就連力挺川普的右翼媒體「福斯新聞」(Fox News)也將鏡頭轉向德桑提斯。
消息人士透露，川普主張將非法移民送往他處的主意，是他先想到，而非德桑提斯。
兩度面臨彈劾的川普和佛州州長德桑提斯都還沒正式宣布是否參選2024年總統，但兩人都已在全國各地布樁。
川普仍是共和黨領袖和熱門人選，但德桑提斯也有相似的「讓美國再次偉大」(MAGA)號召與行動，且後者最近的民調紅火，尤其獲得保守派菁英的青睞。
大批無證移民被送往瑪莎葡萄園島之後，川普只有極少且小心翼翼地對此發表評論，且拒絕像向其他共和黨領袖一樣稱讚德桑提斯。
這與川普積極關注時事的敏銳個性背道而馳，他往往會很迅速、有力的回應新聞媒體頭條或爭議事件，主題囊括政治、法律、流行文化等，而今他選擇刻意忽略德桑提斯的作法顯得怪異。
川普在他自創的社群平台「真實社群」(Truth Social)上不忘宣揚他當年對庇護尋求者的嚴厲政策，日前並以一篇論述德桑提斯對抗川普風險的文章，警告德桑提斯收斂。
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