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德州無證客在紐約自殺 亞當斯：此人道危機 錯在艾伯特等

編譯孫梁／綜合19日電
來自德州的長途巴士上月10日帶來一批委內瑞拉的無證客，抵達紐約市巴士總站。(Getty Images)
來自德州的長途巴士上月10日帶來一批委內瑞拉的無證客，抵達紐約市巴士總站。(Getty Images)

南美洲移民持續湧入，造成紐約市收容系統陷入癱瘓，紐約市政府在焦頭爛額之際，市長亞當斯(Eric Adams) 19日證實，一名尋求庇護的無證移民18日在遊民收容所自殺，凸顯收容系統危機達到高峰。

紐約市長亞當斯。(美聯社)
紐約市長亞當斯。(美聯社)

市長證實自殺者是名年輕女性和母親，但表示不會透露更多信息和她的死亡情況。亞當斯說，這一事件非常不幸，顯示移民問題的緊迫性，剛抵達紐約的移民如有需要，市府要為他們免費提供心理健康諮詢服務。

自殺的移民女性是來到紐約的1萬1000多個中南美洲移民之一，他們逃離本國的暴力和崩潰的經濟，從墨西哥進入德州和其他邊界州，希望在美申請庇護；但大批無證移民近日被德州等州送到紐約，給已不堪重負的市收容系統造成巨大壓力。

來自德州的一批委內瑞拉的無證客上月搭乘長途巴士，抵達紐約市巴士總站，疲憊不堪，排...
來自德州的一批委內瑞拉的無證客上月搭乘長途巴士，抵達紐約市巴士總站，疲憊不堪，排隊等候被安置。(Getty Images)

德州共和黨籍的州長艾伯特(Greg Abbott)5月開始，未事先知會紐約市就用巴士連續將無證移民送到紐約，以此與拜登政府展開移民政策的角力。

亞當斯沒說艾伯特州長應為移民女性的自殺負責，但強調艾伯特加劇了危機，「我認為，這一人為的人道危機是德州州長等人的過錯和責任。」

亞當斯還強調，管理收容系統的市社會服務局對這起悲劇沒有責任，這名移民女性的經歷使她受到重創，與徹夜在巴士站和收容站為移民服務的人們無關，也不是市府的失敗。

紐約全市16日晚有5萬6334人睡在收容站，其中8000人是無證移民，收容站的床位閒置率不到1%。由於收容系統提供不了床位，12日晚至少60人是睡在收容站的地板和長椅上。在收容系統供不應求的壓力下，紐約市政府今年夏天至少兩次未能為遊民提供床位，顯然違反了住房權益法，該法規定，市府應為任何有需求的人提供住處。

亞當斯表示，當前的局勢迫使市府考慮改革住房權益法，但他沒有具體說明；然而遊民維權組織表示，住房權益法受到州憲法的保護，若要修改即違法。

來自德州的一批委內瑞拉的無證客上月搭乘長途巴士，抵達紐約市巴士總站，疲憊不堪，排...
來自德州的一批委內瑞拉的無證客上月搭乘長途巴士，抵達紐約市巴士總站，疲憊不堪，排隊等候被安置。(Getty Images)

移民 亞當斯 德州

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