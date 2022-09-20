逃離中南美共產國…2022會計年度止 越境已破200萬人次

於本月底截止的2022會計年度，在美墨邊界被捕的無證客人數首破200萬。圖為美國邊界巡邏隊8日在亞歷桑那州邊界山區盤問一名12歲的小無證客。(美聯社)

國土安全部海關與邊境保護局(CBP)19日發布數據，由於亡命於共產政權的人數激增，2022會計年度(2021年10月至2022年9月30日)結束前，穿越美墨邊境 的無證客 就已突破200萬人次，打破2021會計年度173萬人次的歷史紀錄。

CBP發布的數據顯示，今年7月穿越美墨邊境的無證客降至19萬9976人次，為今年2月以來首次低於20萬人次，但這只是曇花一現，8月CBP再度逮捕無證客20萬3000人次。

從去年10月至今年8月間，穿越美墨邊境的無證客已經突破200萬人次，已超過2021會計年度的173萬人次，而上個會計年度的數字已是史上之最；現在CBP推估，2022會計年度全年穿越美墨邊境的無證客將逼近230萬人次。

之所以用「人次」，是因為CBP抓獲的無證客中，不乏反覆多次越境者；例如曾有一名來自墨西哥 的無證客向華爾街日報(WSJ)表示，他已經被捕三次，但是他不會放棄，「反正我一無所有」。

最近幾個月以來，來自古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉等三國的無證客人數激增；CBP局長馬努斯(Chris Magnus)就說，這些「失敗的共產政權」觸發整個西半球性質的遷移浪潮，讓美墨邊境也承受無證客人數激增。

另一方面，這也可能與傳統的無證客來源國，即薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥等國國民被驅逐的可能性較高有關。

政府曾與墨西哥簽訂協議，目前仍援引美國法典第42條，將來自這些國家的無證客快速驅逐回墨西哥；另一方面，「留在墨西哥」政策已經結束，尋求庇護者已不需要在墨西哥等待相關流程。

逃離共產政權的無證客，主要通過德州德爾里奧(Del Rio)及亞利桑納州尤馬(Yuma)兩座城市的周邊地區，這兩座城市人口分別不到3萬5000及低於10萬人。