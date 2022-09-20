無證客送庇護州 德州警長要查：行動中必有一些不法行為

佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)將約50名來自委內瑞拉的無證客 送到麻州 瑪莎葡萄園(Matha's Vineyard)的事件，可能從政治角力延伸為法律案件；在麻州政府18日表示聯邦司法部有必要介入調查其行為是否構成人口販運的次日，德州一名警察局長19日首先宣布將展開調查。

「今日美國報」(USA Today)報導，麻州眾議會民主黨籍議員費南德茲(Dylan Fernandes)說：「我們要求司法部介入調查，以使德桑提斯和其他人對這種不人道的行為負責；他不僅在道德上犯罪，還存在詐欺、綁架、剝奪自由與人口販運法相關罪名；我已和麻州的聯邦檢察官瑞秋‧羅林斯(Rachel Roollins)見過面，很高興聽到她表示正在探求司法部對此事的回應。」

另方面，德州拜克薩郡(Bexar)民主黨籍警局長索拉薩(Javier Salazar)19日在記者會上表示，由於反對基於政治動機將無證客送往「庇護州」因而展開刑事調查；他說：「我相信把人送出州的行動中必定有一些不法行為，但目前為止我們還是保持開放的態度，先看看究竟具體違了什麼法再說」；索拉薩也強調，目前的調查程序僅限於詢問這些無證客及他們的律師，尚無任何具體的個人面臨刑事指控。

德桑提斯發言人塔琳‧芬斯克(Taryn Fenske)則說：「無證客們在經歷被遺棄的經歷後自願離開拜克薩郡，佛州還給了他們一個機會，讓他們能在提供更多資源的『庇護州』尋求更多的機會。」

為了處理被送到瑪莎葡萄園的無證客，麻州共和黨籍州長貝克(Charlie Baker)動員125名國民兵協助麻州急難管理廳，民眾也踴躍捐贈食物款待移民；費南德茲說：「我們州正在向移民展現我們國家『最好的一面』，反而是德桑提斯把婦女和兒童作為政治鬥爭的工具，說明了他根本是個膽小鬼。」