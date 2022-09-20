烏俄戰爭推高天然氣價 業者：今年冬天電費「可觀」

華爾街日報報導，電價因為烏俄戰事攀升，勞工部 統計更指出消費者電力指數比去年同期上漲15.8%，隨著冬季降臨，未來數月恐怕很難過。

烏俄戰事未見停戰跡象，全球天然氣 及石油供應短缺問題因此愈演愈烈，價格也節節攀升；能源情報署(Energy Information Administration)指出，整個東岸從新罕布夏到路易斯安納，2022年的平均電價為每千瓦小時0.148元，比2021年增加7.5%。

為康乃狄克、新罕布夏與麻州等供應電力的Eversource Energy副總裁戴利(James Daly)透露，新罕布夏州的電價飆升尤甚，自2020年以來已飆升兩倍，每兆瓦時約130元；他說：「烏俄戰爭對天然氣價格的影響，嚴重衝擊了我們冬季的供電前景。」

全國能源協會(National Energy Assistance Directors Association)執行長沃爾夫(Mark Wolfe)預測「今年冬季暖氣支出可能會讓消費者感到震驚」；他說：「特別是對於可支配收入有限的家庭，今年冬季的電費支出將是一筆可觀的開銷。」

除了能源供應因戰事不順而使電費增加以外，個別州對於電力公司的限制也是電價上漲的原因；杜克能源公司(Duke Energy)部門主管皮勒(Nelsomn Peeler)指出，由於佛羅里達州限制電力公司的投資行為，使電力公司無法避險，佛州民宅用電自明年1月開始預計會每月上升13%。

皮勒說：「天然氣的現貨價格非常貴，光燃料本身的成本就占每月帳單的30%。」

而路易斯安納州的狀況則複雜得多，除了以天然氣為主要供電方法外，也因為颶風 季期間電網遭颶風破壞、6月至7月間平均溫度較高使人們開冷氣的頻率增加等原因，使發電供應量早自春夏之際就較為吃緊。

為路州供電的Entergy路州執行長梅伊(Phillip May)說：「路州算是全美對天然氣成本上升反應最快的地區，總體而言帳單應收金額則上漲了38%。」