還沒從5年前風災復原…颶風費奧娜襲波多黎各 停水斷電

加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電。圖為颶風過後，19日島上沿海的薩琳娜鎮都被泡在洪水中，災情慘重。(美聯社)

尚未從2017年瑪麗亞風災復原的美國屬地波多黎各，18、19日再遭颶風 費奧娜(Fiona)挾帶豪雨蹂躪，停電可能要好幾天才能恢復供電，國民兵 緊急搶救數百名被水圍困的民眾。

瑪麗亞不僅摧毀電網，造成停電，還釀成將近3000人死亡的大災難；事隔五年，仍有3000多戶屋頂靠藍色防雨布擋雨。

這次費奧娜來襲，豪雨沖走柏油路面，掀破屋頂，淹入住屋和彭塞(Ponce)和馬雅蓋茲(Mayaguez)兩個機場，也沖走中部烏圖阿多(Utuado)一座橋梁。

內陸城鎮科梅瑞奧(Comerio)一名男子被突漲的河水沖走，不幸滅頂；另一名70歲男子發電機沒停就往裡面加油，被火燒死，算是風災的間接受害者。

加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電。圖為颶風過後，19日島上沿海的薩琳娜鎮都被泡在洪水中，災情慘重。(美聯社)

目前為止，費奧娜已在部分地區降下22吋(56公分)的雨量。官員說，災情目前難估，因離境前還可能再降下15吋(38公分)的雨水，圍困這塊美國領土上面的320萬居民。

暴風眼靠近西南角的時候，拜登總統就宣布波多黎各進入緊急狀態。

氣象專家莫拉瑞斯(Ernesto Morales)說，洪水 已達「歷史高點」，但還沒結束，民眾千萬不能掉以輕心。

總督皮葉路易西( Pedro Pierluisi)說，目前所見災情可用「大災難」一語以蔽之，83萬7000人沒有自來水可用，因為濾水廠遭洪水淹沒，停電無法壓送也是原因。

19日一大早，北部海岸城鎮卡塔諾( Catano)官員在洪水氾濫的街頭駕著小船，用擴音器告訴民眾，抽水幫浦已經壞掉，趕快往高處去。全島已有1300多人在避難所度過一夜。

國民兵指揮官瑞耶斯(José Reyes )說，費奧娜登陸迄今，已有900多名被困在水裡的民眾被救出。

波多黎各氣象總局說，中南部隨時可能洪水暴漲，推文籲請當地人民「立刻往高處移動。」

費奧娜颶風隨即撲向多明尼加共和國，當地政府已關閉海灘和港口，全面戒備；全國停班停課在家避難，但也有一人被倒下的樹木壓死。近800人已撤到安全地點，另700多人住進避風場所。