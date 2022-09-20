我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

坐上開往隔離死亡大巴…貴州翻車27死 清零重於人命？

還沒從5年前風災復原…颶風費奧娜襲波多黎各 停水斷電

記者張聲肇／綜合報導
加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電。圖為颶風過後，19日島上沿海的薩琳娜鎮都被泡在洪水中，災情慘重。(美聯社)
加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電。圖為颶風過後，19日島上沿海的薩琳娜鎮都被泡在洪水中，災情慘重。(美聯社)

尚未從2017年瑪麗亞風災復原的美國屬地波多黎各，18、19日再遭颶風費奧娜(Fiona)挾帶豪雨蹂躪，停電可能要好幾天才能恢復供電，國民兵緊急搶救數百名被水圍困的民眾。

瑪麗亞不僅摧毀電網，造成停電，還釀成將近3000人死亡的大災難；事隔五年，仍有3000多戶屋頂靠藍色防雨布擋雨。

這次費奧娜來襲，豪雨沖走柏油路面，掀破屋頂，淹入住屋和彭塞(Ponce)和馬雅蓋茲(Mayaguez)兩個機場，也沖走中部烏圖阿多(Utuado)一座橋梁。

內陸城鎮科梅瑞奧(Comerio)一名男子被突漲的河水沖走，不幸滅頂；另一名70歲男子發電機沒停就往裡面加油，被火燒死，算是風災的間接受害者。

加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電...
加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電。圖為颶風過後，19日島上沿海的薩琳娜鎮都被泡在洪水中，災情慘重。(美聯社)

目前為止，費奧娜已在部分地區降下22吋(56公分)的雨量。官員說，災情目前難估，因離境前還可能再降下15吋(38公分)的雨水，圍困這塊美國領土上面的320萬居民。

暴風眼靠近西南角的時候，拜登總統就宣布波多黎各進入緊急狀態。

氣象專家莫拉瑞斯(Ernesto Morales)說，洪水已達「歷史高點」，但還沒結束，民眾千萬不能掉以輕心。

總督皮葉路易西( Pedro Pierluisi)說，目前所見災情可用「大災難」一語以蔽之，83萬7000人沒有自來水可用，因為濾水廠遭洪水淹沒，停電無法壓送也是原因。

19日一大早，北部海岸城鎮卡塔諾( Catano)官員在洪水氾濫的街頭駕著小船，用擴音器告訴民眾，抽水幫浦已經壞掉，趕快往高處去。全島已有1300多人在避難所度過一夜。

國民兵指揮官瑞耶斯(José Reyes )說，費奧娜登陸迄今，已有900多名被困在水裡的民眾被救出。

波多黎各氣象總局說，中南部隨時可能洪水暴漲，推文籲請當地人民「立刻往高處移動。」

費奧娜颶風隨即撲向多明尼加共和國，當地政府已關閉海灘和港口，全面戒備；全國停班停課在家避難，但也有一人被倒下的樹木壓死。近800人已撤到安全地點，另700多人住進避風場所。

多明尼加總統阿賓納德(Luis Abinader)說，總災情要好幾天後才清算得出來。

加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電...
加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電。圖為颶風過後，19日島上沿海的薩琳娜鎮都被泡在洪水中，災情慘重。(美聯社)
加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電...
加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電。圖為颶風過後，19日島上沿海的薩琳娜鎮都被泡在洪水中，災情慘重。(美聯社)
加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電...
加勒比海上的颶風菲奧娜18日登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電。圖為颶風過後，19日島上沿海的薩琳娜鎮都被泡在洪水中，災情慘重。(美聯社)
圖為被安置在學校的避難災民。(美聯社)
圖為被安置在學校的避難災民。(美聯社)

洪水 國民兵 颶風

上一則

德州無證客在紐約自殺 亞當斯：此人道危機 錯在艾伯特等

下一則

本報系民調：45%認裴洛西訪台弊大於利 46%認美不會派兵協防

延伸閱讀

供電更吃緊 南非本周停電將是史上最嚴重

供電更吃緊 南非本周停電將是史上最嚴重
颶風菲奧娜登陸波多黎各 洪災釀全島大停電

颶風菲奧娜登陸波多黎各 洪災釀全島大停電
颶風「Kay」降為熱帶氣旋 部分地區雨量達4吋

颶風「Kay」降為熱帶氣旋 部分地區雨量達4吋
越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

熱門新聞

前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
通貨膨率8月仍然高達8.3%。退休族所依靠的社安金生活成本調整，明年也勢必要調。圖為國會眾院討論改進社安金體系，確保有能力給付。(Getty Images)

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

2022-09-14 09:42
中共二十大議程之一為修改「中國共產黨章程」，據港媒報導，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」將被寫入。圖為人民大會堂。 (香港中通社)

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

2022-09-15 16:12
新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
中國國家副主席王岐山（中）12日在英國駐北京大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世。美聯社

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

2022-09-16 09:15

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程