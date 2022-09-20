阿拉斯加風暴南下 有助抑制北加山火「卻帶來新的安全問題」

周末侵襲西阿拉斯加的大風暴19日往南，移往北加州 ，為山區帶來季初降雪，降水也有助於控制野火火勢。

加州首府沙加緬度東北部內華達山脈山麓的「蚊子山火 」(Mosquito Fire)未再收到火勢繼續增長的通報，該大火已蔓延119平方哩，是加州今年第一大規模山火，19日暴雨 後已控制38%的火勢，普萊賽郡(Placer County)、艾爾度拉多郡(El Dorado County)警長辦公室也跟著解除或降低部分疏散命令。

預計加州將有更多降雨，消防局發言人麥克霖(Scott McLean)表示降水對於消防員來說有好有壞，「降水確實對抑制火勢有些益處，但因為泥石，我們現在將面臨新的安全問題，土地的水分可能導致某些受損樹木倒下。」

國家氣象局警告，「蚊子山火」上空的持續降雨會增加灰燼與土石流的風險；兩年前，太平洋海岸山脈部分區域的洪災及土石流便是受大規模野火所影響。

加州交通廳公告，由於內華達山脈東部18日的冰雪，索諾拉山口(Sonora Pass)上方的108號州際公路(State Route 108)路段關閉，19日已重新開放。

北方拉森火山國家公園(Lassen Volcanic National Park)的道路由於積雪仍持續關閉，但公園的主要入口已開放。

預報員指出，沙加緬度北部到雷丁(Redding)預計一整天都會有零星降雨，並提醒駕駛注意道路濕滑，通勤時間可能變長。

降雨帶向南延伸至聖塔克魯茲郡(Santa Cruz County)及中部海岸(Central Coast)，降水預計不會延伸至南加州。