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規模6.8 台東大地震1死142傷 花蓮樓塌橋斷

記者王思慧、卜敏正、王燕華／花蓮報導
花蓮玉里一棟三層樓房18日因地震坍塌，消防局搜救人員花了三小時救出最後一名受困的婦人，幸僅受輕傷。（記者季相儒／攝影）
花蓮玉里一棟三層樓房18日因地震坍塌，消防局搜救人員花了三小時救出最後一名受困的婦人，幸僅受輕傷。（記者季相儒／攝影）

18日下午2時44分，台灣台東縣池上鄉發生規模六點八的淺層地震，撼動全台，花東地區受創最重。截至19日凌晨2時，地震造成1死142傷，還有數百人受困山上。這是2018年花蓮地震後，對台灣影響最大的地震。

天搖地動 罕見73次前震

全台才剛經歷17日晚上台東的6.4強震，18日下午的6.8地震威力更強。氣象局指出，18日下午的地震才是主震，主震前發生73次前震，相當罕見。19日上午8時左右， 已累計73起餘震，追平前震次數；預估接下來5天或一周左右，餘震頻率就會顯著下降。

九一八台東大震深度僅七公里，鄰近震央的花東地區天搖地動。台東池上震度6強、花蓮玉里震度6弱、富里5強，屋塌、橋斷、路面隆起或落石阻斷交通。

玉里鎮大禹里一間水泥預拌廠69歲黃姓工人地震時進行集塵器拆卸工作，遭到重機器壓傷，當場失去意識，送醫搶救雖一度恢復呼吸心跳，轉院途中仍因傷重宣告不治，是此次地震首位罹難者。

玉里鎮中山路二段一棟三層樓水泥樓房不敵強震倒塌，一樓超商店員在樓房全倒前幸運逃出，70歲陳姓房東及其妻子人在二樓，來不及逃出，另有超商顧客葉姓婦人及其五歲女兒受困。消防人員趕到，花了三小時陸續將四人救出送醫，四人意識都清楚。現場經生命探測器確認已無其他人受困。

上述房舍倒塌時，頂樓水塔不偏不倚壓在停放在旁的一輛轎車車尾，幸好沒壓到前座的駕駛和乘客，不過兩人受困在車上，加上有電箱爆炸，兩人費了一番工夫才脫困。

高寮大橋被強震震垮，斷成好幾十截，一輛小貨車及機車隨著斷橋摔落橋下。（記者卜敏正...
高寮大橋被強震震垮，斷成好幾十截，一輛小貨車及機車隨著斷橋摔落橋下。（記者卜敏正／攝影）

玉里高寮大橋、玉長大橋、崙天大橋、長富大橋、立山山里一號橋等多條橋梁因斷裂或出現裂痕影響交通，緊急封閉搶修。其中玉里鎮的高寮大橋，當時正好有一輛機車、一輛小貨車經過，因橋斷墜落，三人受傷，所幸均被救起。

地震劇烈搖晃也把火車震到傾斜，富里東里車站月台雨棚掉落水泥塊，420次柴聯自強號有六節車廂向山側傾斜，經台鐵人員緊急疏散離開車廂及月台區，20名旅客無人傷亡。東里至東竹間鐵路中斷，台鐵啓動公路接駁。

數百人困花蓮山上待援

在玉里鎮赤科山、瓦拉米步道，及富里鄉六十石山，因山崩落石阻斷交通，有700多人受困山上，目前人員平安，正等道路修通後脫困下山。還有多處民房、校舍受損、數百戶停水、停電、高壓電線桿折斷等災情。

花蓮縣政府18日下午開設一級應變中心，目前在原鄉商旅、玉里鎮公所中正堂以及瓦拉米客棧三處開設收容所，安置受災民眾。

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