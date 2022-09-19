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拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

聯合國大會疫後首次開議 聚焦俄烏、能源糧食危機

編譯潘勛／綜合18日電
疫情三年來，聯合國首度召開大會，要討論烏俄戰爭等重大議題。（歐新社）
疫情三年來，聯合國首度召開大會，要討論烏俄戰爭等重大議題。（歐新社）

世界領袖18日雲集紐約，參加新冠疫情以來首次聯合國大會；這次大會面臨的複雜挑戰前所未有，俄羅斯入侵烏克蘭，掀起二戰以來，歐洲首次大型戰爭，導致全球糧食危機，主要國家為此分裂，是冷戰之後前所未見，預計將成為本次大會焦點。

美聯社報導，俄烏戰爭的諸多面向以外，很多國家面對貧富不均、氣候危機、飢荒頻仍、網路助長假消息及仇恨言論猖獗等問題，再加上新冠疫情已進入第三年，都是今年聯合國大會要處理的重大課題。

聯合國從二戰的劫灰上創建以來，歐洲國家首次目睹由擁核俄國發動的侵烏戰爭，戰爭不僅危及烏克蘭身為民主獨立國家的存續，也讓很多國家領袖憂慮，試圖挽救區域及國際和平，避免戰爭蔓延開來。

疫情三年來，聯合國首度召開大會，聯合國祕書長古瑞特斯將發表「世情咨文」。（歐新社...
疫情三年來，聯合國首度召開大會，聯合國祕書長古瑞特斯將發表「世情咨文」。（歐新社）

聯合國祕書長古瑞特斯(Antonio Guterres)指出，俄烏戰爭引發的戰略分裂，西方站在一邊，俄國及愈來愈有意的中國在另一邊，正「癱瘓全球面對諸多劇烈挑戰的因應能力」。

古瑞特斯表示，不僅烏克蘭遭戰火蹂躪近七個月，戰爭也影響到全球經濟。糧食及能源價格高漲，受苦最深的是世上最窮苦人民，各國「遭民族主義及自私自利的強酸吞噬」，而非合作，和平解決紛爭，這次聯合國大會在極大憂患中舉行。

澤倫斯基預錄演講

三年以來，這是世界領袖首次能在聯合國大會廳親身演講，不再因新冠疫情而播放預錄發言，或者親自與預錄並行，唯一例外的是烏國總統澤倫斯基。雖然俄國及其一些盟友反對，193席會員國的聯合國大會16日仍以壓倒性票決，同意澤倫斯基以不可抗力因由，預錄演講而播放。

英國女王伊麗莎白二世駕崩，葬禮19日在倫敦舉行，很多世界領袖參加，也讓聯合國大會舉行前最後一刻面臨頭疼；外交使節及聯合國工作人員正絞盡腦汁，安排行程計畫的改變，許多會議舉行時間、微妙的世界領袖發言順序，都待克服。

世界領袖參加的聯合國大會，由古瑞特斯發表「世情咨文」而開始；接下來由巴西發言，這是70多年來首見；其他國家都不願率先致詞，故由自告奮勇的巴西打頭陣。

聯合國 澤倫斯基 疫情

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