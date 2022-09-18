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英女王明國葬 世界領袖出席 維安規模超過奧運

編譯柯立偉／綜合17日電
拜登總統伉儷17日飛往倫敦，將參加女王伊麗莎白二世的喪禮。(路透)
拜登總統伉儷17日飛往倫敦，將參加女王伊麗莎白二世的喪禮。(路透)

英國女王伊麗莎白二世國葬儀式19日在倫敦西敏寺舉行，各國領袖及王室陸續動身前往倫敦，向伊麗莎白二世作最後的致意；英王查理三世和手足16日晚間為母親守靈，接著是王儲威廉帶領孫輩17日守靈。

拜登夫婦今弔唁

拜登總統和第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)17日下午自安德魯空軍基地搭乘專機飛往倫敦；傍晚抵達倫敦，由駐英大使簡．哈特利(Jane Hartley)赴機場迎接。拜登18日前往西敏廳向女王靈柩致意，在官方弔唁書中簽名，然後接受查理三世的洗塵接待。

中國派王岐山出席

中國則由國家副主席王岐山代表出席，但英國國家廣播公司(BBC)先前報導，由於中國對英國下議院部分議員的制裁行動，中國代表團將被禁止進入西敏廳瞻仰靈柩，不過相關消息未獲王室及上下兩院證實；在中英關係日趨緊繃的態勢下，王岐山能否順利出席國葬將成各方矚目焦點。

日皇夫婦破例出席

日本天皇德仁和皇后雅子16日上午11時亦搭專機前往倫敦，預計20日下午返國；德仁在英期間將由文仁親王攝政，為日皇登基以來首次由親王代行天皇職權。依據日本神道教傳統，喪禮被視為不潔場合，日皇通常不會參加，但考量伊麗莎白二世與日本皇室三代都有深厚交流，因此決定破例出席英國國葬。

日皇夫婦與其他各國領袖一樣，搭乘英國政府提供的禮賓巴士；而拜登夫婦則獲英國特許，能單獨乘坐美國總統專車行駛在倫敦街頭。

伊麗莎白二世國葬是英國繼1965年前首相邱吉爾(Winston Churchill)辭世後的首場國葬，英國啟動「春潮」(Spring Tide)行動，並出動精銳的「特種空勤團」(SAS)，維安規模超過2012年倫敦奧運，是歷來之最。

查理三世繼位第一周，風塵僕僕走遍「聯合王國」的四個分子國，並在16日晚間率安德魯王子、愛德華王子及安妮長公主守靈，在先王靈柩旁默哀15分鐘，翌日則由女王的八名孫兒輩進行守靈。

涉入性醜聞被拔除所有榮銜的安德魯和退出王室高級成員的哈利，則由於女王遺詔獲查理三世破例允准在守靈夜穿上軍裝，這是王室十天哀悼期中兩人唯一能穿軍裝的場合。

當局17日警告仍在排隊的民眾，進入西敏廳的等待時間會超過24小時，且一度因人潮過於龐大而暫時禁止繼續排隊，請民眾評估體力與時間再決定是否要排下去。

英國女王 拜登 查理三世

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