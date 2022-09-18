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新國王、新首相 美英關係新時代

編譯陳韻涵／綜合17日電
查理三世國王繼位，首相特拉斯也剛上任，美英關係將進入新階段。圖為拜登總統(右)去年與查理王子在蘇格蘭的氣候峰會見面。(美聯社)
查理三世國王繼位，首相特拉斯也剛上任，美英關係將進入新階段。圖為拜登總統(右)去年與查理王子在蘇格蘭的氣候峰會見面。(美聯社)

拜登總統17日抵達倫敦弔唁英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)，他將在英國新王室與新首相的時代，翻開美英時代新扉頁。

英國新首相麗姿‧特拉斯(Liz Truss)對俄羅斯和中國的鷹派態度，讓她與拜登站在同一陣線；47歲的特拉斯曾形容，英美關係「特別但不獨特」，這可能成為跨大西洋貿易夥伴的新寫照。

拜登政府官員高度關切，特拉斯政府對各項立法議題，以及她在後英國脫歐時代對北愛爾蘭的貿易安排；分析師指出，這可能升高英歐及英美緊張關係，影響各界推動英國及北愛和平的努力。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，英國與北愛關係變壞，不會對特拉斯及其保守黨(Conservative Party)企盼已久的美英貿易協定造就有利環境。

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)歐洲事務主任伯格曼(Max Bergmann)表示，「特拉斯已表示，將處理英國及北愛貿易問題，這不僅會造成英國與歐洲芥蒂，還會影響英美關係。」

伯格曼曾在前總統歐巴馬政府任內的國務院領導歐洲計畫，他說：「這會是讓白宮徹夜觀察的議題。」

英美新領袖首度會面之際，恰逢大西洋兩岸政治不確定時期，73歲的查理三世國王(King Charles III)與79歲的拜登都面臨年事已高、適任與否的公眾質疑，兩人去年曾在蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)峰會討論氣候危機的全球合作。

特拉斯的處境也和拜登相似，面臨如何帶領國家脫離新冠肺炎疫情之後的高通膨困境，同時鞏固俄羅斯入侵烏克蘭後引發的全球能源市場動盪。

此外，英國乃至歐洲都密切觀察美國11月即將舉辦的期中選舉，這將驗證民主黨的拜登能否在共和黨前總統川普落實「美國優先」(America First)世界觀四年後，兌現拜登對全球領袖的「美國回歸」(America is back)的政治承諾。

維吉尼亞大學米勒中心(University of Virginia's Miller Center)總統研究主任芭芭拉‧佩里(Barbara Perry)認為，「這肯定是英國改變與轉化的時刻，我們不知道美國期中選舉會發生什麼事，也不知道2024年會發生什麼事。」

英國女王 拜登 特拉斯

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