英女王8孫守靈 威廉領頭 哈利獲准穿軍服

已故女王伊麗莎白二世的孫輩17日為她守靈，領頭的是威廉王子(中右)、哈利王子。(美聯社)

英國女王 伊麗莎白二世的8個孫子女17日晚間圍繞站立於女王靈柩旁，由王儲威廉 王子和哈利 王子領頭，為女王靜默守靈。

女王的孫輩子女全員到齊，靜靜站立於祖母靈柩周圍，威廉站在靈柩前方，哈利站在靈柩末端，兩人皆穿著軍裝；守夜孫子女包括安妮長公主的女兒薩拉公主(Zara Tindall)和兒子菲利普斯王子(Peter Phillips)；安德魯王子的長女碧翠絲公主(Princess Beatrice)和次女尤金公主(Princess Eugenie)；愛德華王子的女兒露易絲溫莎女勳爵(Lady Louise)和兒子賽文子爵(Viscount Severn)。前往弔唁的民眾隊伍持續通過兩旁前進。

哈利過去曾在阿富汗服役，但由於他2020年和妻子梅根辭去王室職務遠走他鄉，本周稍早女王靈柩從白金漢宮移靈至西敏廳時，不再是王室在職成員的哈利僅能穿著一般服裝出席，但本次守夜查理三世要求威廉與哈利皆須穿著軍服，以示對女王的敬意。

守靈前，碧翠絲公主和尤金公主發表聲明讚揚她們「親愛的奶奶」，兩人的聲明說到：「向許多人一樣，我們以為您會永遠在這裡。我們都非常想念您，您是我們的大家長，我們的指引，是在這個世界帶領我們、在我們背後充滿愛的那雙手，您教導我們如此多，我們會永遠珍惜那些教誨和回憶。」