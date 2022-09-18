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俄烏戰爭膠著 中印「保持距離」

編譯潘勛／綜合17日電
俄羅斯執意要打烏克蘭戰爭，中國、印度都刻意保持距離。圖為俄羅斯總統普亭(左圖)、中國國家主席習近平(右圖)和印度總理莫迪(中圖)上周出席上海合作組織峰會。(歐新社)
俄羅斯執意要打烏克蘭戰爭，中國、印度都刻意保持距離。圖為俄羅斯總統普亭(左圖)、中國國家主席習近平(右圖)和印度總理莫迪(中圖)上周出席上海合作組織峰會。(歐新社)

在印度總理莫迪繼中國國家主席習近平之後，向俄羅斯總統普亭表示就俄烏戰爭保持距離，普亭警告將把戰爭升級，「更認真」進行戰鬥行動；英國國防部另指出，俄軍正在烏克蘭東北部建立新的防線，保護由俄境別爾格羅德市(Belgorod)向烏境俄軍運補的少數幾條路線之一。

紐約時報17日報導，普亭與莫迪的高峰會趁上海合作組織年度會議在烏茲別克舉辦之際進行；莫迪向普亭表示，現今時代已不再由戰爭主宰，另描述全球性質的挑戰如糧食及能源危機，對開發中國家打擊特別嚴重，自己與普亭取得機會，商討該如何在和平之路向前邁進。

紐時認為，莫迪的發言凸顯俄國愈來愈受孤立；印、俄高峰會前一天，習近平與普亭也舉行高峰會，表達對俄烏戰爭的「疑問及關切」。

普亭在16日的記者會上描述俄國最近向烏國民用基礎設施發射巡弋飛彈，「意在警告」，預告戰爭可能更加凶險。但普亭顯然意識到中、印等主要夥伴間的不安，故堅稱他準備不預設條件談判，另外他開戰的目標，不必然要擴大到烏克蘭全境。

普亭表示，他揮軍烏克蘭的主要目標，在拿下烏克蘭東部頓巴斯區；當地雖有兩個烏國分離分子在克里姆林宮撐腰下建立的衛星小國，但烏克蘭仍控制幾個重要城鎮。

但普亭宣稱，烏克蘭試圖在俄境遂行「恐怖行動」，莫斯科準備報復；「我方的回應真的相當克制，但僅就目前而言；假如情勢繼續如此發展，我方的回應將更為嚴肅」。

美聯社報導，西方國防官員及分析家17日指出，在烏軍發動閃電戰，突破俄國占領的哈爾科夫區防線，另試著向東部俄占領區進軍之後，俄軍正在新設另條防線，地點在奧斯科爾河(Oskil River)與斯瓦托夫鎮(Svatove)之間，位在哈爾科夫市東南約150公里。

英國國防部每日情報會上指出，俄軍可能認為控制該戰區很重要，因為由別爾格羅德市向烏境俄軍運補的殘存路線之一，就由當地轉繼；俄軍有可能頑強固守，但能不能擋住烏軍的另一次協同攻擊猶待觀察。

華府智庫戰爭研究院指出，與此同時烏軍繼續渡過奧斯科爾河，反擊俄軍，奪回失土，目前來到河東岸的庫皮揚斯克(Kupiansk)，設下砲陣地。

普亭 烏克蘭 俄國

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