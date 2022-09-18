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不反攻俄軍 外國軍援恐減 澤倫斯基：收復失土會打動他國

編譯中心／綜合17日電
烏克蘭總統澤倫斯基說，如果烏軍不反攻，國際援助恐減少。圖為澤倫斯基(中)視察烏軍奪回的東部大城伊久姆。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基說，如果烏軍不反攻，國際援助恐減少。圖為澤倫斯基(中)視察烏軍奪回的東部大城伊久姆。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他堅信基輔當局如果先前沒有發動反攻，外國對烏克蘭的武器供應就會減少，他也堅信收復失土會打動他國。

路透報導，澤倫斯基說：「我認為這是非常重要的一步，已經影響或即將影響其他部分國家做出的決定。」

俄烏戰爭已超過200天，被問到是否有機會休息一下，澤倫斯基說：「我是真的希望俄軍休息一下。」

澤倫斯基當天受訪時告訴路透記者，與俄國的戰爭已進入第七個月，戰爭的結果取決於外國的武器能否快速運抵烏克蘭。

他將烏克蘭東北部收復地區的情勢比作「布查鎮（Bucha）之後的血腥肥皂劇」。布查鎮是基輔附近的一個小鎮，他指控俄軍在戰爭第一階段就在那裡犯下許多戰爭罪；莫斯科當局否認了這些指控。

澤倫斯基說：「截至今天，有450名死者被埋在哈爾科夫州一處亂葬崗，另外還有很多人被單獨埋葬。受折磨的不止當地居民，其他地區還有許許多多家族。」

被問到是否有戰爭罪的證據，他說：「證據全都在那…是有些證據，目前正在進行評估，烏克蘭和國際社會都在進行，這對我們來說非常重要，讓世界知道也很重要。」

俄國在對烏克蘭發動所謂的「特別軍事行動」中，經常否認針對平民攻擊，過去也曾表示，對俄國侵犯人權的指控是抹黑行為。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）說，伊久姆（Izium）市區一處亂葬崗發現多具遺體雙手都被綁在背後。莫斯科當局並未對伊久姆發現亂葬崗置評，但在俄軍遭烏軍反攻並被迫撤退前，伊久姆是俄軍前線據點之一。

路透當天的採訪在位於守備森嚴區域的總統辦公室進行，這裡現在就像是澤倫斯基和軍師們的堡壘。在如迷宮般的建築物裡，昏暗走廊上的窗口堆起沙包。就在採訪前不久，還響起飛彈來襲的空襲警報。

澤倫斯基 烏克蘭 俄國

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