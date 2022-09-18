拜登拒援烏戰術飛彈 憂俄報復 「恐得不償失」

拜登總統擔心戰事擴大，堅拒援助烏克蘭威力更強的武器。圖為駐韓美軍發射戰術飛彈。(Getty Images)

烏克蘭 開始反攻，甚至推進至烏俄邊界，希望美國能夠提供射程190哩的戰術彈道飛彈「MGM-140 ATACMS」；但考慮到俄國 總統普亭的思路無法預測，以及美國「溫水煮青蛙」式的援助已有斬獲，故尚不願提供此類能夠輕易打進俄國領土的武器。

「紐約時報」引述多名政府消息人士報導，官員們對於烏俄戰爭爆發以來，以「溫水煮青蛙」的漸進式軍事、情報及經濟援助感到滿意，因為至少到目前為止，俄羅斯 進攻戰果有限，而烏克蘭已開始反攻、收復遭進占領土。

在這樣的背景下，拜登總統在國防部評估後得出結論，指射程更遠的飛彈系統對烏軍的幫助「甚微」之後，拜登認定提供ATACMS將冒「得不償失」的風險，故不予許可。

美國的情報力在烏俄戰爭爆發前後已有目共睹，但是除了推翻澤倫斯基政權，將烏克蘭納為俄羅斯勢力範圍等目標之外，情報機構依然難以掌握在戰爭行動中，普亭到底想做什麼，或將做些什麼。

普亭16日在上合峰會上表示，對於烏軍的反攻，俄羅斯「到目前為止仍相當克制」。

儘管俄軍有布查(Bucha)屠殺、轟炸醫院及平民公寓等暴行，不過歐美官員並不反對此說法，畢竟俄羅斯大可以動用核武器，隨意將烏克蘭城市化為平地，派出刺客暗殺烏國要員，或是摧毀存放在北約(NATO)國家、用於援助烏國的物資等。

拜登政府擔心，如果俄羅斯因為美方提供ATACMS而升級戰爭，尤其是烏軍可能將此飛彈打進俄國領土，或是俄國強行併吞、視其為領土的克里米亞半島時，這些猜想將會成真。

並非所有人都認同拜登政府的決定，認為目前的援助只能讓烏克蘭抵禦攻擊，無法戰勝俄羅斯；陸軍特種兵出身、曾在阿富汗及伊拉克作戰的眾院情報委員會民主黨籍成員柯羅(Jason Crow)也主張提供ATACMS給烏國。

來自情報機構高層的消息人士也說，部分情報官員也懷疑俄羅斯是否真的會因提供烏克蘭ATACMS而升級戰爭，畢竟俄國現在已經得依靠中國，或已沒有疏遠中國的本錢。