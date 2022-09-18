「不要、不要、不要」拜登警告俄勿動用核武

俄羅斯 最近在烏克蘭戰場連連失利，外界關注俄羅斯會否動用核武器襲擊烏克蘭，以挽回頹勢。拜登 總統就此連發三聲「不要」，警告俄羅斯不要將戰事升級。

拜登日前接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪談節目「60分鐘」訪問，當主播佩利(Scott Pelley)問及如果俄羅斯使用化學或核武器，美國會作出甚麼反應時，拜登說後果將是不堪設想的。

拜登連聲說：「不要、不要、不要。這將改變二戰以來的戰爭面貌……，這是會有後果的。他們(俄羅斯)將遭世界鄙視，而且比過去更鄙視他們。(美國)會取決於他們做到甚麼程度而決定作出怎樣的回應。」他表示美國的反應是巨大的，但婉拒透露細節。

今次是拜登自今年2月10日以來首次接受電視專訪，節目將於18日播出。

自俄烏開戰後，一些西方官員擔憂俄羅斯總統普亭 若戰爭失利，有可能轉而採用非常規武器，比如在相對較短的距離發射的戰術核武器。

中情局局長伯恩斯(William Burns)今年4月曾警告說，普亭可能會在絕望中使用此類武器。

對於拜登連發三聲警告不要使用核武，普亭的發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)回應媒體的查詢時說，「請看看(俄羅斯的核武)論述，一切都寫在那裡」。

根據俄羅斯的核武論述，「當對俄羅斯或其盟友使用大規模殺傷性武器作出侵略之後，又或國家面臨侵略，生存受到威脅時」，就會使用核武器。

一般估計，俄羅斯目前仍約有6000枚核彈頭。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，普亭就將俄國核力量置於高度戒備狀態，國營電視台的主播及節目嘉賓，經常有意無意地描述俄羅斯的核能力，以及作為戰爭手段之一。

不過俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)上個月表示，從軍事角度來看，核武器不是必需的，俄羅斯核武庫的主要目標是阻止遭到核攻擊。

此外，有不少人懷疑，俄羅斯使用核武器是否符合普亭的利益。

康州衛斯理大學的俄羅斯、東歐問題專家拉特蘭(Peter Rutland)認為，核打擊會產生衝擊效應，但不太可能威懾烏克蘭，它只會有助於西方團結起來，並導致中國等盟友退縮，不再支持普亭。