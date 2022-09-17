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全球20大富裕城市 紐約第一 全市居民財富逾3兆

編譯洪毅／綜合16日電
紐約是全球億萬富豪最集中的城市，圖中是曼哈頓中城的摩天大樓。(美聯社)
紐約是全球億萬富豪最集中的城市，圖中是曼哈頓中城的摩天大樓。(美聯社)

英國投資移民諮詢商Henley & Partners近日發布今年版全球城市財富報告，顯示紐約依然是地球上最富裕的城市，其財富為任何城市甚至絕大多數國家所遙不可及，其次則是東京、舊金山及灣區、倫敦，以及新加坡

全球前20大富裕城市中，美國就占了六座，其中加州及德州各有兩座；中國則以三座城市次之，澳洲及瑞士則有兩座城市擠上前20大富裕城市榜單。

在紐約，資產超過100萬元的百萬富翁有34萬5600人，其中737人資產超過1億元，59人為資產超過10億元的億萬富豪；整座城市的市民持有逾3兆元的財富，甚至比許多G20國家民眾的總財富還要多。

這甚至還只是紐約五大區的數字，許多富豪實際上居住於近郊城鎮，例如長島大頸(Great Neck)、康州格林威治(Greenwich)、老威斯特堡(Old Westbury)、桑茲角(Sands Point)等地，若將這些城鎮計入，紐約僅億萬富豪的人數就會達到120人。

位居第二的東京居住著30萬4900名百萬富翁，但億萬富豪只有12人，顯示日本財富分配相對平均。

舊金山及灣區居住著27萬6400名百萬富翁，其中有62人屬億萬富豪；矽谷在很大程度上造就舊金山的富翁，而且還在穩定成長中，可能會在2040年成為全世界最多富翁居住的城市。

倫敦居住著27萬2400名百萬富翁，其中有38人屬億萬富豪；倫敦在過去很長一段時間，是世界上最多富豪居住的城市，但如今已滑落到第四位，主因是英國的富豪大規模出走這座城市。

新加坡居住著24萬9800名百萬富翁，其中有26人屬億萬富豪；新加坡是富翁的移民首選國之一，僅次於澳洲及阿拉伯聯合大公國。

洛杉磯居住著19萬2400名百萬富翁，其中有34人屬億萬富豪；芝加哥則有16萬100名百萬富翁，其中28人屬億萬富豪；休士頓則有13萬2600名百萬富翁，其中25人屬億萬富豪；休士頓是世界上富翁增加最快的城市之一。

北京居住著13萬1500名百萬富翁，其中44人屬億萬富豪，只少於紐約及舊金山；次之的上海則有13萬100名百萬富翁，其中42人屬億萬富豪。

第11至第20大富裕城市依序為：雪梨、香港、法蘭克福、多倫多、蘇黎世、首爾、墨爾本、達拉斯及沃思堡、日內瓦、巴黎。

其中曾經是「東方之珠」的香港為亞太地區除東京外最富裕的城市；日內瓦則是富翁密度最高的城市，18%的市民為百萬富翁。

舊金山 新加坡 澳洲

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