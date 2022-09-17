普亭誓奪烏東頓巴斯 俄基設遭襲「一定報復」

中國國家主席習近平(右)表達對普亭的支持，但也希望區域和平。圖為普亭與習近平交談。(Getty Images)

俄羅斯 總統普亭 16日誓言，雖然烏克蘭 最近反攻得利，但奪取整個烏東頓巴斯地區仍是俄羅斯目標，他同時警告，若烏軍攻擊俄羅斯設施，莫斯科一定會加大打擊烏克蘭重要基礎設施的力度。

普亭在出席上海合作峰會後向記者表示，解放烏克蘭東部整個頓巴斯地區仍然是俄羅斯的主要軍事目標，沒有作出修改的必要；他說，對於何時達到目標，俄羅斯並不著急，他表示目前在烏克蘭只部署了志願軍作戰。

烏克蘭近期反攻節節勝利，俄軍上周開始被迫撤離烏克蘭東北部的大片地區；普亭對此回應說，「目前仍要看情勢如何發展及如何完結。」

他又指烏克蘭曾試圖襲擊俄羅斯的民用基礎設施，「我們做出了克制的回應，但這只是暫時性的。如果事態進一步發展，我們的反應會更嚴重」。

普亭指烏克蘭試圖在俄羅斯的核設施及核電站附近發動襲擊，他警告俄羅斯一定會報復。

普亭藉著參加上合組織峰會爭取中國、印度等大國支持。他表示跟中國國家主席習近平「討論了在當前條件下，我們應該做什麼來有效應對西方的非法限制。」

而習近平在表示支持俄羅斯核心利益的同時，也說中國會體現大國擔當，為世界注入穩定性。

清華大學國際關係專家張利華認為，這個穩定主要與中美關係有關，美國一直在用各種手段打壓中國，這迫使中國尋求與俄羅斯的合作。

另外，普亭向印度總理莫迪表示，莫斯科希望盡快結束戰鬥，但烏方卻不願談判，只希望通過軍事手段在戰場上解決。

烏克蘭總統澤倫斯基則指是俄羅斯不想認真談判，同時堅持俄軍從烏克蘭占領地區撤出，是談判的先決條件。