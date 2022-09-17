101國贊成、7國反對 澤倫斯基將於聯合國大會視訊演說
聯合國大會16日以101票比7票，同意烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)下周在大會上透過預錄影片，向成員國元首峰會發表演說；由於俄烏戰事進行之中，澤倫斯基無法親自到場；唯包括中國在內共19國棄權。
投反對票的七個國家為白俄羅斯、古巴、厄利垂亞、尼加拉瓜、北韓、俄國、敘利亞。
大會先表決白俄羅斯提出的修正案，該修正案主張讓任何領袖，面臨特殊困難而無法出席大會，都可透過預錄影片發表演說，表決結果為23對67票未通過，另27票棄權。
本次通過的提案則由烏克蘭提出，另有超過50國共同提案，該提案對於「愛好和平」的聯合國主權國國家領袖，「由於外國入侵、侵略與軍事敵對行動仍在進行，使他們無法安全離開或返回母國，或必須放下國防與安全職責」，因超出可控範圍的因素，而無法親自參與大會，表達關切。
提案准許澤倫斯基提交預錄演說在大會上播放；但強調這不會為未來的元首級別大會會議設下先例。
英國參事里德(Philip Reed)表決前對大會表示，提案有必要，是因為「俄國入侵其鄰國，基此原因，烏國總統無法前來紐約，參與總辯論(General Debate)。」
尼加拉瓜代表認為該提案「反映明顯的例外主義(exceptionalism)趨勢」，違反聯合國憲章「所有成員國主權平等」的原則，該代表敦促成員國反對這項提案，避免「雙重標準」與「自利」。
前兩年受到新冠疫情影響，2020、2021年聯合國大會的年度世界領袖會議分別透過全視訊與混合方式進行，但今年大會規定所有演說必須親自在會場發表。
本次提案通過，澤倫斯基將能在21日的聯大年度會議發表演說，但仍有變數。
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