101國贊成、7國反對 澤倫斯基將於聯合國大會視訊演說

聯大表決通過，烏克蘭總統澤倫斯基可在下周對聯合國發表視訊演說。圖為澤倫斯基今年8月間對聯大安理會發表視訊演說。(Getty Images) FILES-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-DIPLOMACY-UN (FILES) In this file photo taken on August 24, 2022 Ukrainian President Volodymyr Zelensky appears on screen as he addresses the UN Security Council Meeting on the maintenance of peace and security of Ukraine on August 24, 2022 at UN headquarters in New York. - UN member states voted on September 16, 2022 to make an exception to allow Ukrainian leader Volodymyr Zelensky to address next week's General Assembly by video, despite Russian opposition. Of the 193 member states, 101 voted in favor of allowing Zelensky to "present a pre-recorded statement" instead of in-person as usually required. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

聯合國 大會16日以101票比7票，同意烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)下周在大會上透過預錄影片，向成員國元首峰會發表演說；由於俄烏戰事進行之中，澤倫斯基無法親自到場；唯包括中國在內共19國棄權。

投反對票的七個國家為白俄羅斯 、古巴、厄利垂亞、尼加拉瓜、北韓、俄國、敘利亞。

大會先表決白俄羅斯提出的修正案，該修正案主張讓任何領袖，面臨特殊困難而無法出席大會，都可透過預錄影片發表演說，表決結果為23對67票未通過，另27票棄權。

本次通過的提案則由烏克蘭提出，另有超過50國共同提案，該提案對於「愛好和平」的聯合國主權國國家領袖，「由於外國入侵、侵略與軍事敵對行動仍在進行，使他們無法安全離開或返回母國，或必須放下國防與安全職責」，因超出可控範圍的因素，而無法親自參與大會，表達關切。

提案准許澤倫斯基提交預錄演說在大會上播放；但強調這不會為未來的元首級別大會會議設下先例。

英國參事里德(Philip Reed)表決前對大會表示，提案有必要，是因為「俄國入侵其鄰國，基此原因，烏國總統無法前來紐約，參與總辯論(General Debate)。」

尼加拉瓜代表認為該提案「反映明顯的例外主義(exceptionalism)趨勢」，違反聯合國憲章「所有成員國主權平等」的原則，該代表敦促成員國反對這項提案，避免「雙重標準」與「自利」。

前兩年受到新冠疫情影響，2020、2021年聯合國大會的年度世界領袖會議分別透過全視訊與混合方式進行，但今年大會規定所有演說必須親自在會場發表。

本次提案通過，澤倫斯基將能在21日的聯大年度會議發表演說，但仍有變數。