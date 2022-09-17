我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

101國贊成、7國反對 澤倫斯基將於聯合國大會視訊演說

編譯徐薏茹／綜合16日電
聯大表決通過，烏克蘭總統澤倫斯基可在下周對聯合國發表視訊演說。圖為澤倫斯基今年8月間對聯大安理會發表視訊演說。(Getty Images) FILES-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-DIPLOMACY-UN (FILES) In this file photo taken on August 24, 2022 Ukrainian President Volodymyr Zelensky appears on screen as he addresses the UN Security Council Meeting on the maintenance of peace and security of Ukraine on August 24, 2022 at UN headquarters in New York. - UN member states voted on September 16, 2022 to make an exception to allow Ukrainian leader Volodymyr Zelensky to address next week's General Assembly by video, despite Russian opposition. Of the 193 member states, 101 voted in favor of allowing Zelensky to
聯大表決通過，烏克蘭總統澤倫斯基可在下周對聯合國發表視訊演說。圖為澤倫斯基今年8月間對聯大安理會發表視訊演說。(Getty Images) FILES-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-DIPLOMACY-UN (FILES) In this file photo taken on August 24, 2022 Ukrainian President Volodymyr Zelensky appears on screen as he addresses the UN Security Council Meeting on the maintenance of peace and security of Ukraine on August 24, 2022 at UN headquarters in New York. - UN member states voted on September 16, 2022 to make an exception to allow Ukrainian leader Volodymyr Zelensky to address next week's General Assembly by video, despite Russian opposition. Of the 193 member states, 101 voted in favor of allowing Zelensky to "present a pre-recorded statement" instead of in-person as usually required. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

聯合國大會16日以101票比7票，同意烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)下周在大會上透過預錄影片，向成員國元首峰會發表演說；由於俄烏戰事進行之中，澤倫斯基無法親自到場；唯包括中國在內共19國棄權。

投反對票的七個國家為白俄羅斯、古巴、厄利垂亞、尼加拉瓜、北韓、俄國、敘利亞。

大會先表決白俄羅斯提出的修正案，該修正案主張讓任何領袖，面臨特殊困難而無法出席大會，都可透過預錄影片發表演說，表決結果為23對67票未通過，另27票棄權。

本次通過的提案則由烏克蘭提出，另有超過50國共同提案，該提案對於「愛好和平」的聯合國主權國國家領袖，「由於外國入侵、侵略與軍事敵對行動仍在進行，使他們無法安全離開或返回母國，或必須放下國防與安全職責」，因超出可控範圍的因素，而無法親自參與大會，表達關切。

提案准許澤倫斯基提交預錄演說在大會上播放；但強調這不會為未來的元首級別大會會議設下先例。

英國參事里德(Philip Reed)表決前對大會表示，提案有必要，是因為「俄國入侵其鄰國，基此原因，烏國總統無法前來紐約，參與總辯論(General Debate)。」

尼加拉瓜代表認為該提案「反映明顯的例外主義(exceptionalism)趨勢」，違反聯合國憲章「所有成員國主權平等」的原則，該代表敦促成員國反對這項提案，避免「雙重標準」與「自利」。

前兩年受到新冠疫情影響，2020、2021年聯合國大會的年度世界領袖會議分別透過全視訊與混合方式進行，但今年大會規定所有演說必須親自在會場發表。

本次提案通過，澤倫斯基將能在21日的聯大年度會議發表演說，但仍有變數。

澤倫斯基 聯合國 白俄羅斯

上一則

全球20大富裕城市 紐約第一 全市居民財富逾3兆

下一則

普亭誓奪烏東頓巴斯 俄基設遭襲「一定報復」

延伸閱讀

烏國官員：伊久姆亂葬崗遺體99%有暴力致死痕跡

烏國官員：伊久姆亂葬崗遺體99%有暴力致死痕跡
布查2.0？澤倫斯基證實 新收復伊久姆有「大規模墓地」

布查2.0？澤倫斯基證實 新收復伊久姆有「大規模墓地」
烏軍在奪回的東部領土發現俄軍留下亂葬崗、拷問室

烏軍在奪回的東部領土發現俄軍留下亂葬崗、拷問室
與普亭通話後 聯國：俄烏停火「想法太天真」

與普亭通話後 聯國：俄烏停火「想法太天真」

熱門新聞

英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45
梅伊（屈膝者）2017年7月12日陪同女王一起迎接西班牙國王伉儷訪問英國。（美聯社）

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

2022-09-10 09:49
通貨膨率8月仍然高達8.3%。退休族所依靠的社安金生活成本調整，明年也勢必要調。圖為國會眾院討論改進社安金體系，確保有能力給付。(Getty Images)

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

2022-09-14 09:42

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬