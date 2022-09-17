我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

烏軍收復地區伊久姆 驚現萬人塚 死前疑受到酷刑

編譯孫梁／綜合16日電
烏克蘭剛收復的東部大城伊久姆附近發現萬人塚，其中有許多屍體留有受刑痕跡。圖為挖掘出土的屍體。(歐新社)
烏克蘭剛收復的東部大城伊久姆附近發現萬人塚，其中有許多屍體留有受刑痕跡。圖為挖掘出土的屍體。(歐新社)

烏克蘭軍隊發起反攻奪回大片失地後，在被俄羅斯占領的伊久姆(Izium)地區發現萬人塚，有的屍體四肢斷裂，有的雙手被綁，有的脖子上有套索，疑似死前受到酷刑；烏克蘭總統澤倫斯基16日表示，這些死者是俄羅斯犯下戰爭罪的證據。

澤倫斯基發表視頻講話說，調查人員在伊久姆發現400多個墳墓，但死者人數尚不清楚。

身穿防護服的工人在雨中挖掘，從樹林的土壤下挖出屍體拖出，工人在挖掘前先用金屬探測儀檢查有無爆炸物。澤倫斯基說，伊久姆的Pishchanske公墓附近有數百個平民、兒童以及烏軍士兵的遺體，他們被折磨、槍殺或砲擊喪命。

澤倫斯基表示，這些發現再次表明，世界領袖需要宣布俄羅斯是恐怖主義國家。

伊久姆居民格羅德科(Sergei Gorodko)說，其中一個墳墓中埋了數百人，有數十個成年人和兒童是死於俄羅斯對一棟公寓樓的空襲，部分屍體是他用雙手從瓦礫中挖出。

伊久姆在俄軍撤退前是俄軍的重要補給樞紐，伊久姆市議員史垂尼科夫(Maksym Strelnikov)說，該市數以百計的人在城市爭奪戰和俄軍占領期間死亡，許多人是被草草掩埋，還有許多人因為沒有得到醫療照護而死。

史垂尼科夫說，伊久姆戰前約有4萬7000人口，其中大部分人逃到烏克蘭控制的地區，仍有1萬多居民留在被摧毀的城市，經歷了基礎設施受到嚴重破壞和嚴冬的磨難。

在俄羅斯占領的其他城市也發生了類似伊久姆的慘狀，烏克蘭警察總長克里曼科(Ihor Klymenko)說，在哈爾科夫地區被烏軍重新奪回的城鎮和村莊發現了行刑室。他說，七個斯里蘭卡留學生在哈爾科夫地區的庫比揚斯克(Kupiansk)落入俄軍之手後遭到虐待，「他們非常害怕，其中一個女生嚇得說不出話，兩個人的腳受傷。」

烏克蘭內政部副部長艾寧(Yevhen Enin)說，俄軍占領區挖出的屍體顯示，他們是受到暴力和酷刑後死亡，有的人被割掉耳朵，「我們要將所有的戰爭犯罪證據都記錄下來。」

烏克蘭剛收復的東部大城伊久姆附近發現萬人塚，其中有許多屍體留有受刑痕跡。圖為工作...
烏克蘭剛收復的東部大城伊久姆附近發現萬人塚，其中有許多屍體留有受刑痕跡。圖為工作人員抬著挖掘出土的屍體。(歐新社)

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

上演35年 百老匯「最長青劇碼」 歌劇魅影明年2月落幕

下一則

台灣政策法 參院民主黨人現分歧 反對派憂：讓台灣風險加劇

延伸閱讀

烏國官員：伊久姆亂葬崗遺體99%有暴力致死痕跡

烏國官員：伊久姆亂葬崗遺體99%有暴力致死痕跡
布查2.0？澤倫斯基證實 新收復伊久姆有「大規模墓地」

布查2.0？澤倫斯基證實 新收復伊久姆有「大規模墓地」
烏軍在奪回的東部領土發現俄軍留下亂葬崗、拷問室

烏軍在奪回的東部領土發現俄軍留下亂葬崗、拷問室
與普亭通話後 聯國：俄烏停火「想法太天真」

與普亭通話後 聯國：俄烏停火「想法太天真」

熱門新聞

英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45
梅伊（屈膝者）2017年7月12日陪同女王一起迎接西班牙國王伉儷訪問英國。（美聯社）

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

2022-09-10 09:49
通貨膨率8月仍然高達8.3%。退休族所依靠的社安金生活成本調整，明年也勢必要調。圖為國會眾院討論改進社安金體系，確保有能力給付。(Getty Images)

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

2022-09-14 09:42

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬