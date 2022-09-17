烏軍收復地區伊久姆 驚現萬人塚 死前疑受到酷刑

烏克蘭剛收復的東部大城伊久姆附近發現萬人塚，其中有許多屍體留有受刑痕跡。圖為挖掘出土的屍體。(歐新社)

烏克蘭 軍隊發起反攻奪回大片失地後，在被俄羅斯 占領的伊久姆(Izium)地區發現萬人塚，有的屍體四肢斷裂，有的雙手被綁，有的脖子上有套索，疑似死前受到酷刑；烏克蘭總統澤倫斯基 16日表示，這些死者是俄羅斯犯下戰爭罪的證據。

澤倫斯基發表視頻講話說，調查人員在伊久姆發現400多個墳墓，但死者人數尚不清楚。

身穿防護服的工人在雨中挖掘，從樹林的土壤下挖出屍體拖出，工人在挖掘前先用金屬探測儀檢查有無爆炸物。澤倫斯基說，伊久姆的Pishchanske公墓附近有數百個平民、兒童以及烏軍士兵的遺體，他們被折磨、槍殺或砲擊喪命。

澤倫斯基表示，這些發現再次表明，世界領袖需要宣布俄羅斯是恐怖主義國家。

伊久姆居民格羅德科(Sergei Gorodko)說，其中一個墳墓中埋了數百人，有數十個成年人和兒童是死於俄羅斯對一棟公寓樓的空襲，部分屍體是他用雙手從瓦礫中挖出。

伊久姆在俄軍撤退前是俄軍的重要補給樞紐，伊久姆市議員史垂尼科夫(Maksym Strelnikov)說，該市數以百計的人在城市爭奪戰和俄軍占領期間死亡，許多人是被草草掩埋，還有許多人因為沒有得到醫療照護而死。

史垂尼科夫說，伊久姆戰前約有4萬7000人口，其中大部分人逃到烏克蘭控制的地區，仍有1萬多居民留在被摧毀的城市，經歷了基礎設施受到嚴重破壞和嚴冬的磨難。

在俄羅斯占領的其他城市也發生了類似伊久姆的慘狀，烏克蘭警察總長克里曼科(Ihor Klymenko)說，在哈爾科夫地區被烏軍重新奪回的城鎮和村莊發現了行刑室。他說，七個斯里蘭卡留學生在哈爾科夫地區的庫比揚斯克(Kupiansk)落入俄軍之手後遭到虐待，「他們非常害怕，其中一個女生嚇得說不出話，兩個人的腳受傷。」