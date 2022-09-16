曾獲20座大滿貫冠軍、打逾1500場球賽 費德勒將退休：苦樂參半的決定

網球天王費德勒宣布將退休，圖為2009年在溫布頓網賽奪冠畫面。（美聯社）

41歲的網球天王費德勒(Roger Federer)經歷一連串膝蓋手術 後，15日發表書面和錄音聲明宣布退休 ；費德勒曾贏得20個大滿貫冠軍，在五個賽季排名世界第一，與對手納達爾(Rafael Nadal)和約克維奇 (Novak Djokovic)共創「網壇三巨頭」黃金時代；費德勒宣布自稱「苦樂參半的決定」，為其璀璨網球生涯畫下句點後，網壇歷史隨之翻頁。

瑞士籍的費德勒說：「很多人都知道，過去三年我面臨受傷和手術的挑戰，也一直想努力恢復全面比賽狀態，但我也清楚自己身體的能耐和極限，它最近給我的信息很明確。」他表示，「我很幸運能參加這麼多我永遠不會忘記的史詩般比賽」，「網球給我的比我想像的還要慷慨，現在我必須明白什麼時候該結束競賽生涯了。」

自去年7月英國溫布頓網球公開賽以來，費德勒就沒有再參加過任何比賽，他宣布退休的消息或許不令人驚訝；但今年7月他出現在「全英俱樂部」(All England Club)中央球場100周年紀念活動時，曾說他希望能「再一次」在那裡打球，還表示10月將參加祖國瑞士室內網賽(Swiss Indoors)。

費德勒宣布將退休，他自去年7月參加英國溫布頓網球公開賽後，就沒有再參加任何比賽。（路透）

費德勒15日的退休聲明表示，他的告別之作將是參加下周在倫敦舉行的拉沃盃(Laver Cup)賽事。

職業網壇幾周前才歷經41歲美國女網天后小威廉絲(Serena Williams)決定退休的大震撼，緊接著迎來費德勒宣布封拍；兩位網球史上最偉大運動員一前一後決定退出，讓許多人感慨萬千。

費德勒經紀人葛錫(Tony Godsick)15日向媒體表示，「幾年前我就曾建議他停下來，沒有多少像他這樣水平的網球選手能活躍到40多歲，但他總想挑戰自己。在歷經1500多場比賽後，輪胎終究磨損了。而且他在下一個階段還有事可做。」

網球天王費德勒宣布將退休，他曾贏得20個大滿貫冠軍。（歐新社）

費德勒和同樣也是網球選手的妻子米爾卡(Mirka)在奧運會相遇，兩人育有兩對雙胞胎，分別是一對13歲女孩和一對8歲男孩。

費德勒的網壇生涯總共獲得103個巡迴賽級別冠軍頭銜和1251場單打比賽勝利，兩項紀錄自1968年開始公開賽時代都僅次於康納斯(Jimmy Connors)。費德勒創下的紀錄包括職業網球聯合會(ATP)史上排名最年長的世界冠軍：2018年費德勒36歲時重返榜首，並創連續維持第一名最多周紀錄；但第一名總周數的紀錄遭約克維奇打破。