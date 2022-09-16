與費德勒亦敵亦友 納達爾不捨：與你共享這些年是榮耀

網球天王費德勒（左）宣布將退休，強敵兼好友納達爾表示不捨。（歐新社）

曾獲20個大滿貫賽冠軍，41歲網球天王費德勒15日宣布將退休 ，消息立即引發長期對手納達爾 深情致意：「我的好友暨強敵，真希望這天永不到來。對我個人，對整個體育界，今天都是令人傷感的日子。」

費德勒下周將在倫敦拉沃盃(Laver Cup)最後出賽，兩人也將連袂演出，向費德勒的球迷鄭重道別。

多年來，納達爾多次在激烈競爭中，敗在費德勒手下痛失冠軍獎盃；納達爾目前擁有22個大滿貫冠軍頭銜。

這對球場上的勁敵，為慈善事業共事很久。2010年，兩人在「聯手裨益兒童」籌款活動期間，打了幾場對抗賽，籌得的款項捐給納達爾基金會。不久，兩人再度為「為非洲而賽」在球場對決，所籌款項歸給費德勒基金會。

2020年，兩人再度到南非 開普頓體育場舉辦「為非洲而賽」，創下5萬1954人現場觀看一場網球賽的世界紀錄。

費德勒在退休聲明中未特指納達爾，但對多年來與其角逐的對手說，「多年來，在球場和你們共度了許多不得了的時光，對我不僅是一大快事，也是一大光榮和榮幸。」「未來我們還會有更多共事的時光，還要一起做的事還很多。」

聲明中另說：「我們公平、熱情也激烈地競爭，我一直盡最大的努力，表達我對網球史的尊敬。」「我們激出彼此能耐的極限，共同將網球提升到更高的境界。」

納達爾祝他全家幸福美滿，祝他退休生活愉快，「倫敦見！」