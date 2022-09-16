佛州州長包機送43無證客到麻州富豪區 白宮批作秀

佛州州長將40多名偷渡客送到麻州的瑪莎葡萄園。這些無證移民聚集在教堂門口。（美聯社）

美墨邊境 州州為抗議拜登的移民政策而將無證客 送到東部、北部大城，現在相關行動升級，佛州 加入遣送行列，地點新增如麻州瑪莎葡萄園富豪居住地及華府副總統賀錦麗的住處，試圖讓北方州「體驗」邊境州壓力，但是將無證客當作人球或籌碼的作法也引發批評。

最近幾個月以來，亞利桑納及德州已將數千名無證客載往芝加哥、紐約及華府等地；而最新的升級行動是，在佛州的撥款資助下，兩架飛機載著數十名無證客從德州經佛州、北卡羅來納州後，14日在麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)降落。

與紐約等較有能力處理無證客的大城市不同，瑪莎葡萄園只有1萬5000人口，是國內許多富豪及政商名流的居住地之一，包括前總統歐巴馬；當地社區服務人員表示，為這些人提供一個遮風避雨的地方是「巨大的挑戰」。

德州載百人到賀錦麗住家外

此外，14日還有兩輛從德州啟程、載著逾百名無證客的巴士抵達華府美國海軍天文台(USNO)，這座科學研究機構的一棟建築是副總統官邸所在地。

美墨邊境州此舉的目的，是要嘲諷那些聲稱要對無證移民友好、「庇護」他們，實際上卻遠在天邊的城市。

德桑提斯發言人雷德芬(Jeremy Redfern)就說：「歡迎麻州成為南部邊境州的一員」；主導前總統川普移民政策的米勒(Stephen Miller)則說，再來個「百萬移民」，瑪莎葡萄園「或能成為『現代伊甸園』」。

去年10月至今年7月間，政府抓獲200萬名穿越美墨邊境的無證客，較前一年同期增加50%；德州州長艾伯特(Greg Abbott)就說，拜登政府忽視無證客問題，讓當地難堪重負、陷入危機。

但是白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)批評，這些共和黨執政的州將「一家老少」送上巴士，載往民主黨執政地區，是「殘酷而有預謀的政治作秀」。