我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

佛州州長包機送43無證客到麻州富豪區 白宮批作秀

編譯洪毅／綜合15日電
佛州州長將40多名偷渡客送到麻州的瑪莎葡萄園。這些無證移民聚集在教堂門口。（美聯社）
佛州州長將40多名偷渡客送到麻州的瑪莎葡萄園。這些無證移民聚集在教堂門口。（美聯社）

美墨邊境州州為抗議拜登的移民政策而將無證客送到東部、北部大城，現在相關行動升級，佛州加入遣送行列，地點新增如麻州瑪莎葡萄園富豪居住地及華府副總統賀錦麗的住處，試圖讓北方州「體驗」邊境州壓力，但是將無證客當作人球或籌碼的作法也引發批評。

最近幾個月以來，亞利桑納及德州已將數千名無證客載往芝加哥、紐約及華府等地；而最新的升級行動是，在佛州的撥款資助下，兩架飛機載著數十名無證客從德州經佛州、北卡羅來納州後，14日在麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)降落。

與紐約等較有能力處理無證客的大城市不同，瑪莎葡萄園只有1萬5000人口，是國內許多富豪及政商名流的居住地之一，包括前總統歐巴馬；當地社區服務人員表示，為這些人提供一個遮風避雨的地方是「巨大的挑戰」。

德州載百人到賀錦麗住家外

此外，14日還有兩輛從德州啟程、載著逾百名無證客的巴士抵達華府美國海軍天文台(USNO)，這座科學研究機構的一棟建築是副總統官邸所在地。

美墨邊境州此舉的目的，是要嘲諷那些聲稱要對無證移民友好、「庇護」他們，實際上卻遠在天邊的城市。

德桑提斯發言人雷德芬(Jeremy Redfern)就說：「歡迎麻州成為南部邊境州的一員」；主導前總統川普移民政策的米勒(Stephen Miller)則說，再來個「百萬移民」，瑪莎葡萄園「或能成為『現代伊甸園』」。

去年10月至今年7月間，政府抓獲200萬名穿越美墨邊境的無證客，較前一年同期增加50%；德州州長艾伯特(Greg Abbott)就說，拜登政府忽視無證客問題，讓當地難堪重負、陷入危機。

但是白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)批評，這些共和黨執政的州將「一家老少」送上巴士，載往民主黨執政地區，是「殘酷而有預謀的政治作秀」。

將在11月代表民主黨競選佛州州長的克里斯特(Charlie Crist)則說，德桑提斯竟會為牟取政治利益而有如此「不人道」的作為，令人震驚。

佛州州長將40多名偷渡客送到麻州的瑪莎葡萄園。（歐新社）
佛州州長將40多名偷渡客送到麻州的瑪莎葡萄園。（歐新社）
佛州州長德桑提斯派出兩班機將40多名偷渡客送到麻州的瑪莎葡萄園。（美聯社）
佛州州長德桑提斯派出兩班機將40多名偷渡客送到麻州的瑪莎葡萄園。（美聯社）

無證客 美墨邊境 佛州

上一則

破壞社會穩定、削弱霸主地位…中俄在5方面現實威脅美

下一則

曾獲20座大滿貫冠軍、打逾1500場球賽 費德勒將退休：苦樂參半的決定

延伸閱讀

德州送來無證客 紐市轉送佛州「送他們去想去的地方」

德州送來無證客 紐市轉送佛州「送他們去想去的地方」
劍指中國？拜登簽行政令 嚴審外國投資晶片等關鍵領域

劍指中國？拜登簽行政令 嚴審外國投資晶片等關鍵領域
世界晚報／Angelababy玩「劇本殺」 盤腿抽菸影片流出

世界晚報／Angelababy玩「劇本殺」 盤腿抽菸影片流出
參院外委會通過台灣政策法案 國務院：對台做法不變

參院外委會通過台灣政策法案 國務院：對台做法不變

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45
梅伊（屈膝者）2017年7月12日陪同女王一起迎接西班牙國王伉儷訪問英國。（美聯社）

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

2022-09-10 09:49

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口