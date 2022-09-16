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德州送來無證客 紐約市「轉送」佛州：送他們去想去的地方

編譯孫梁／綜合15日電
德州州長從8月起就將一批批的偷渡客送紐約。（路透）
德州州長從8月起就將一批批的偷渡客送紐約。（路透）

紐約市德州送來的無證移民轉送到佛羅里達州，市長移民辦公室主任卡斯楚(Manuel Castro)表示，這些移民其實不願到紐約，紐約市要協助他們去他們想去的其他州。

市長的首席法律顧問麥吉爾(Brendan McGuire)15日表示，1萬1000多名無證移民來到紐約，導致全市收容系統幾近崩潰，市府在重新評估安置措施和相關法律。

卡斯楚說，許多移民逃離委內瑞拉從德州進入美國，德州把他們送到紐約市，但他們當中許多人想去佛州，那裡有最大的委內瑞拉裔社區，移民在佛州有家人和社區關係，「因此我們要幫助他們去往他們想去的地方，我們要盡力而為。」

德州州長艾伯特(Greg Abbott)從8月初開始，用巴士將移民載到紐約市，表示拜登政府的移民政策讓德州苦不堪言，「而紐約市是這些移民的理想目的地，亞當斯市長誇口稱讚紐約是庇護城市，移民可享有充裕的市政服務與住房。我希望亞當斯遵守敞開臂膀歡迎所有移民的諾言，從而減輕德州邊境城鎮不堪重負的壓力。」

但紐約市官員表示，許多移民的最終目的地不是紐約，卡斯楚說：「全國各州和各城市都可在移民問題上發揮作用，而不僅只是紐約和芝加哥。」

自德州將首批移民送到紐約市以來，全市收容站系統已安置9800名移民，目前收容系統已人滿為患，市府只能與旅館簽約安置他們，目前全市的收容系統仍有7300名移民。

鑑於紐約收容系統已接近崩潰，市長的首席法律顧問麥吉爾在考察全市首個「尋求庇護者資源引導中心」後表示，紐約要重新評估相關法律和安置政策。

亞當斯市長在60名移民12日來到曼哈頓30街收容站，但收容系統無法為他們提供床位後表示，「預計每周會有數千移民被送來，全市的收容系統正逼近崩潰點。」

亞當斯15日宣布，紐約市的尋求庇護者資源引導中心將為2022年1月1日以後來的移民提供幫助。

移民 紐約市 德州

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