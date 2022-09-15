降通膨法何時有效？ 民主黨議員說不清

福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，多名民主黨 國會議員被問到「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)何時能降低通膨時，不是支吾其詞，就是未正面回應；也有分析指出，該法案未來十年降通膨的效果有限。

福斯數位新聞指出，美國家庭因為高通膨背負重擔，但民主黨人卻無法告知，國會最近通過、也經拜登 總統簽署的「降低通膨法」什麼時候才能真的降低通膨。

福斯數位新聞詢問民主黨籍聯邦眾議員艾格勒(Pete Aguilar，加州)和卡森(Andre Carson，印第安納州)這個問題時，兩人均未回答。

卡森先說：「我想你可以看……。」他之後便停頓，未再回應此問題。

眾院民主黨團(House Democratic Caucus)副主席艾格勒也未正面回應，他說：「非常感謝你們來到這裡，我很感激。」

勞工部宣布通膨仍持續攀升後，福斯數位新聞也詢問多名擬在11月尋求連任的國會民主黨參、眾議員，「降低通膨法」何時開始對經濟有正面影響並壓低物價，但這些支持「降低通膨法」的民主黨人都未對此回應。

拜登總統和民主黨人13日齊聚白宮慶祝此法案通過，但此前有政府新報告顯示，高物價要被壓低到接近疫情之前的價格相當困難。

美聯社指出，雖然「降低通膨法」名字響亮，但該法案的影響估計有限。

拜登13日批評共和黨 人不支持該法案，並稱共和黨反對這項可降低藥價的法案，「我希望共和黨人能夠且應該加入我們，畢竟該法案可降低美國家庭開銷，有助減緩餐桌上的通膨。」

不過外界分析師指出，「降低通膨法」要降低通膨，難立竿見影。」

根據賓州大學華頓商學院預算模型(Penn Wharton Budget Model)，未來十年的通膨影響在數據上跟零幾無差別。

財政監督機構的一項分析指出，拜登宣布未來十年的學貸減免計畫後，幾乎完全遮蓋降低通膨的效益。