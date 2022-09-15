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金融危機後首見… 房貸利率衝破6% 創14年新高

編譯孫梁／綜合14日電
低房貸利率時代一去不返。高通膨率導至銀行提升高利率，買房更貴。圖為伊利諾州建築商5月房貸率尚低時，努力促銷房屋。(美聯社)
低房貸利率時代一去不返。高通膨率導至銀行提升高利率，買房更貴。圖為伊利諾州建築商5月房貸率尚低時，努力促銷房屋。(美聯社)

房屋貸款是最常見的民生商業貸款，房貸銀行家協會(Mortgage Bankers Association)14日公布資料顯示，美國的房貸平均利率現已漲至6%以上，30年期房貸的固定利率達6.01%，為2008年金融危機爆發以來首次，是一年前的一倍。

聯準會為了抑制通貨膨脹而採取大幅升息措施，今年3月以來將基準隔夜拆借利率提高多個基點，結果導致各項借貸成本提高，房貸利率也隨之升高，對利息敏感的房屋市場造成越來越大的壓力。

今年初以來對聯準會緊縮政策的預期，導致國債收益升高，十年期的國債收益成為房貸利率的基準。

截止9月9日，30年期固定房貸的平均購屋合約的利率升高了七個基點，增至6.01%，為金融海嘯和大衰退結束以來的第一次。

房貸利率升高導致買房和房貸重新融資(Refinance)的活動減少，房貸銀行家協會表示，顯示房貸申請數量的市場綜合指數現在比一周前下降1.2%，比一年前大跌64%。房貸重新融資指數目前比一周前下跌4.2%，比一年前大減83.3%。

7月新屋銷量跌到6年半低點

勞工部13日公布的通膨率的升幅超過了預期，加劇了人們對聯準會繼續升息的期待，認為聯準會在下周召開的政策會議上，將繼續升息75個基點，為今年第三次升息75個基點。投資人認為，聯準會的加息動作將比過去人們認為得更快和更大。

全國的房地產業都受到利率升高的衝擊，今年7月的新屋銷售已降至六年半以來的新低，房屋轉售和單家庭房屋的開工建設是降至兩年來的新低。但在可負擔住房目前嚴重短缺的情況下，由於房屋價格仍然維持在高位水平，意味著房屋市場不可能出現崩塌。

利率 聯準會 升息

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