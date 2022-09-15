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路透：烏國允不加入北約 普亭嫌不夠「想要領土」 繼續打

記者顏伶如／綜合報導

路透報導，三名接近俄羅斯領導階層的消息人士透露，俄烏戰爭今年2月爆發之後，俄羅斯駐烏克蘭特使曾向俄羅斯高層報告說，已與基輔方面達成暫時協議，烏克蘭同意俄方要求，承諾將不加入北大西洋公約組織(NATO)；但俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)否決特使的提議，俄軍持續侵略行動。

知情人士指出，生於烏克蘭的俄羅斯特使柯札克(Dmitry Kozak)對普亭報告說，與烏克蘭方面達成的協議，可以讓俄羅斯省去派遣大軍占領烏克蘭的行動計畫。柯札克在報告中建議普亭，最好接受這項協議結果。

戰爭開打之前，普亭多次強調，北約及北約旗下軍事架構不斷朝俄羅斯邊境擴展，許多東歐國家紛紛被北約納為新會員，北約接下來鎖定的拉攏目標就是烏克蘭。普亭數度在公開談話中表示，烏克蘭如果加入北約，將對俄羅斯構成生存威脅，他也將被迫必須有所行動。

報導指出，普亭原本支持與烏克蘭協商，但收到柯札克報告之後，普亭卻嫌協議結果不夠深入，因為普亭的期待是要能獲得烏克蘭某些領土。消息人士指出，普亭反對下，柯札克的建議被駁回。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)被問到路透報導時回答說：「與事實根本不符。從來沒發生過這種事。報導內容絕對是不正確的訊息。」

另一方面，烏克蘭總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)則表示，俄羅斯利用談判做為煙幕彈，為俄軍入侵做掩護。他說：「今天，我們清楚了解，俄方從一開始就對和平協議根本沒興趣。」

路透報導，兩名消息人士說，俄羅斯今年2月24日侵略烏克蘭之後，雙方談判迅速敲定協議，幾天之後，柯札克自認已經談妥俄羅斯最為念茲在茲的重點，同時敦促普亭應該為協議結果簽字。

一名消息人士說，2月24日之後，柯札克獲得全權委託(carte blanche)，俄羅斯高層為他開綠燈，他也因此與烏克蘭方面達成協議，但他把協議帶回俄方之後，卻被告知別再管了，所有內容一概取消，「其實就是普亭改變了主意」。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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